» 5 хитростей, с помощью которых женщина способна всецело овладеть мыслями мужчины

Когда речь заходит о сексуальном влечении, одна вещь мне определенно нравится больше всех остальных, а именно – всецело овладевать мыслями мужчины. Конечно, можно очаровать его своим телом, предложить ему любимый напиток и блюдо или не выпускать из вашей кровати несколько часов подряд. Однако намного эффективнее будет просто забраться к нему в голову.

А быть у него в голове означает, что он думает о вас каждую секунду своего времени. Что он увлечен и сосредоточен только на вас.

И хотя все это может произойти само собой, но вы можете ускорить процесс с помощью следующих утонченных приемов.

1. Будьте интересной.

Конечно, нельзя заинтересовать абсолютно каждого, но существуют способы улучшить коммуникативные навыки с теми, кому вы нравитесь. Секрет хорошего собеседника заключается в умении слушать.

Если вы думаете, что суть разговор заключается в том, чтобы достучаться до человека, говорить с ним как можно громче и быть всегда правой, то с таким подходом вы растеряете (или уже растеряли) многих людей, которые к вам испытывали симпатию. Поэтому научитесь слушать.

Если вы хотите покорить его сердце и захватить его мысли, сначала прислушайтесь к нему. Спрашивайте о его интересах, чувствах и желаниях. Соберите как можно больше информации о том, что его заводит как физически, так и интеллектуально.

Владея этой информацией, вы можете начать общаться на темы, которые ему нравятся, и это заставит его еще полюбить вашу компанию.

Но сказанное выше вовсе не означает, что вы должны жертвовать своими собственными интересами. В идеале, нужно найти темы, которые будут интересны вам обоим. Вам тоже должно быть весело, а любую беседу поддержать намного проще, если вас увлекает ее тема.

2. Поймайте его на крючок.

Итак, вы завладели его вниманием. Он слушает вас, отвечает вам и с легкостью о себе рассказывает. Он доверяет и рядом с вами ему комфортно. Это прекрасно! Теперь можно переходить к следующему шагу.

Если он вами заинтересовался, то удержать его на крючке не составит особого труда. Просто немножко надавите на него с помощью флирта.

Ваш парень отличается умом, мечтательностью и эротическими фантазиями? Тогда секстинг станет отличным способом завлечь его. Если он любит пофантазировать, вышлите ему несколько своих сексуальных селфи.

Всегда оставайтесь верными себе. Если вы не привыкли открыто говорить о собственных желаниях, можете слегка намекнуть на них. Но если вам нравится проявлять активность, то будет нетрудно сказать партнеру в глаза, как сильно вам хочется его поцеловать.

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3. Следуйте его примеру.

Начав с ним переписку, следуйте за направлением его мысли. Интересуется ли он деталями? Как правило, у мужчин развито зрительное восприятие, поэтому постарайтесь использовать побольше описательных слов.

Некоторые мужчины довольствуются уже тем, что вы просто с ними разговариваете. Но многие стремятся расширить свою роль. На каждое описываемое им действие отвечайте чем-то таким, что повышает уровень страсти.

Например, как можно чаще говорите и показывайте ему, как сильно вы его хотите. Людям нравится чувствовать, что их хотят. Нет лучшего афродизиака, чем чувство, когда кто-то в вас нуждается, и чем то, как к вам прикасаются, как на вас смотрят, как отвечают и как целуют.

Своими намеками он сам даст вам знать, как его нужно «дразнить». Помните об этих вещах и играйте с ними. Если ему хочется, чтобы вы стали немного развратнее (и вам хочется этого от него), то не стесняйтесь реализовать свои фантазии.

4. Будьте «узнаваемой».

В маркетинге есть понятие «top of mind». Оно обозначает ваше позиционирование собственного бренда или компании как первого, что приходят на ум, когда покупатель думает о том или ином продукте или услуге. Поддерживать узнаваемость можно с помощью проведения анализа, регулярных напоминаний и просто «поддержания марки».

Что ж, все это вам под силу. Сделайте себя «узнаваемой» во всем, что касается интимных моментов. И когда он подумает о любви, то сразу вспомнит именно вас.

На протяжении дня вы можете посылать ему случайные интимные сообщениями, главное – делать это постоянно. И пускай не ежедневно, но хотя бы через день. Поддерживайте искру между вами, переписываясь с ним в периоды длительной разлуки.

5. Интимная близость.

Интимные сообщения, особенно перед свиданием, являются отличным способ разжечь страсть. Это пробуждает воображение, сводит вашего мужчину с ума и настраивает вас на определенные действия…