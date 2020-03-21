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Как меняется женская сексуальность на протяжении всей жизни


Сексуальность женщины – поистине великий божественный дар. Она наполняет её счастьем, позволяет пережить уникальный опыт зачатия и материнства.


Сексуальность вносит в жизнь особую красоту и «раскрашивает» мир в новые краски. Она – как аромат чудесной розы, который манит, радует и приносит счастье.


И это никак не мина замедленного действия, которой нужно бояться и «не трогать». Наоборот, сексуальностью следует пользоваться и наслаждаться, как величайшим даром небес.


Если женщина знает, как правильно лелеять, ценить и развивать свою сексуальность, как оставаться настоящей женщиной – она познает истинное счастье.


Благодаря сексуальности жизнь обогащается новым опытом, приносящим радость и удовольствие. Женщина осознаёт всю глубину такого понятия, как верность и постоянство.


Вы можете попытаться изучить свою сексуальность, сравнить её особенности с теми, которые присущи тому или иному возрасту.


И не следует отчаиваться, если вдруг покажется, что «что-то не так». Во-первых, мы все разные, а, во-вторых, любые трудности могут стать толчком для пробуждения вашей сексуальности.


Развивать сексуальность не поздно в любом возрасте. Возрастных ограничений для сексуальности – просто не существует.


Итак…


1. Романтический период: 16–25 лет.


Это время, когда девушка открывает для себя сексуальность. Она приходит на каждое свидание с надеждой лучше понять свои эмоции и чувства, раскрыть свой сексуальный потенциал.


В этот период она ещё неопытна и наивна, ведь находится под влиянием детского и юношеского опыта.


Поэтому в этот период девушка ищет не только приключений, чтобы было весело и радостно, но и чувство безопасности, защищённости.


Наиболее важная характеризующая этого периода – это романтизм. Свойственно идеализировать любимого, приукрашать и додумывать реальность.


Психология этой вехи заключается в комбинации двух компонентов: с одной стороны девушка жаждет узнать и открыть свои возможности, а  с другой – ждёт своего принца на белом коне, мечтает о том, как встретит именно того, кто будет любить и пробудит её сексуальность.


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2. Творческий период: 25-38 лет


Эту веху в жизни женщины ещё называют периодом стабилизации эмоций. Женщина уже лучше знает свои тело и потребности. Поэтому она чудесно понимает, что нужно сделать для того, чтобы достигнуть гармонии.


Она уже познала сильные чувства. Теперь у женщины появляется новая цель – внести нотку творчества в свою сексуальность. При этом она продолжает открывать себя и своего партнёра, не убегает, а наоборот – раскрывается навстречу своим чувствам и предпочтениям.


35 лет – это своего рода рубеж для принятия решения. Ведь «биологические часы – тикают».


Если предыдущий этап развития женской сексуальности прошёл без серьёзных катаклизмов и эмоциональных травм, то и на этом женщина – счастлива. Она продолжает открывать для себя мир сексуальности, наслаждается свободой и следует своим желаниям.


3. Период чувствительности: 38-47 лет.


Когда женщина подходит к сорокалетнему рубежу, то наступает момент истины. Ведь теперь её следует чётко определить, в каких отношениях она находится, достигла ли она гармонии внутри себя, соответствуют ли её желания – потребностям.


Мысли о материнстве постепенно отступают на задний план. Вместо этого доминируют мысли о желании, удовольствии, но и нередко – появляются новые страхи.


Характерная черта этого периода – пересмотр и переоценка всех своих ценностей, и в первую очередь – себя, как личности.


Женщина пытается достигнуть гармонии и мира во всём. Она уже уверена в себе, излучает силу и спокойствие. Кстати, многочисленные исследования показывают, что именно в этом возрастном периоде женщина впервые испытывает наивысшее удовольствие от близости.


Но грустная ирония жизни состоит в том, что как раз в этом же возрасте у мужчин всё происходит с точностью до наоборот – у них сексуальность идёт на спад, начинаются проблемы…


Интересный факт. В нашем обществе существует миф о том, что притягательной и привлекательной может быть только молодость. Наша культура – это культура юных и упругих.


Подразумевается, что если на коже появились первые морщины, а на голове – ранняя седина, то «вечеринка заканчивается».


А вот это уже полная чушь! В реальной жизни – чем старше становится женщина, тем более – сексуально притягательной. И происходит это по определённым причинам.


Конечно, ваши волосы уже не такие густые и шелковистые, как раньше. Да и целлюлит с «подросшим» животом ещё никого не украшал.


Но вспомните, что делало вас привлекательными в юности. Ведь это были жгучие карие глаза, чувство юмора, невероятная улыбка?


Так это всё никуда не исчезло. Пользуйтесь, на здоровье. К слову, очень многие мужчины полагают, что с годами женщина становится только ещё более физически привлекательной для них.


4. Период осмысления: от 47 лет.


Эти четыре года поистине являются ключевыми, ведь они определяют, какой женщина вступит в один из самых прекрасных возрастов – своё 50-летие.


Она начинает задумываться над своей семейной жизнью, в которую вложила столько сил и энергии. Получила ли она радость и удовольствие? Как сделать так, чтобы отношения укреплялись?


Теперь партнёры подходят к новой вехе своих отношений. Те, которые были чужими друг другу и жили ради детей – разбегаются. А остальные работают над тем, чтобы придать отношениям новый смысл и значение.


В преддверии своего 50-летия женщина опять возвращается к поиску источников своей женственности и сексуальности. Но она это делает спокойно и мудро – с помощью глубокого внутреннего самопознания. Ей необходимо осознать заново, кто она, чего хочет, как чувствует и прочее.


Действительно, в этот период уровень гомонов у женщин начинает снижаться. Но это вовсе не означает, что о близости можно забыть. Это не правда! Кстати, как и утверждение, что близость в этом возрасте становится скучной и однообразной.


Естественно, либидо несколько снижается, удлиняется период, необходимый для возбуждения, сказывается и некоторая предсказуемость (учитывая, что некоторые женщины прожили с одним партнёром 10-20 лет), – но всё это не означает, что игра закончилась!


На самом деле близость – всегда великолепна и приносит радость. И возраст тут ни при чём.


Мужчина в годах может компенсировать какие-то возрастные изменения своим опытом и лучшим пониманием того, что хочет женщина. Тем более, что теперь близость может продолжаться намного дольше.


Многие женщины именно в это время реально расцветают. Партнёры их просто не узнают. Но это и к лучшему: можно вновь и вновь открывать друг друга. Главное – это доверие и эмоциональная близость.


С возрастом приходит понимание, что все условности и запреты – просто смешны. Поэтому многие пары начинают экспериментировать и открывать для себя новые «горизонты» удовольствия. Кстати, такие, о которых в молодости они даже не мечтали!


Так что отбросьте все колебания и сомнения. Не бойтесь взрослеть, не бойтесь стареть. Всё это – естественные вехи жизни каждого человека. И у каждой из них – свои радости и привилегии.


Любите друг друга, наслаждайтесь друг другом! Всегда!





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