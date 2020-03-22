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40 вариантов близости с любимой женщиной, не занимаясь «этим»


Физическая близость – очень важный аспект любых романтических отношений. Многие пары допускают ошибку, позволяя ей со временем отойти на задний план. Нужно сохранять глубокую страсть к своему партнеру. И на самом деле тут многое зависит от вашего сознательного решения постоянно заботиться об этой стороне отношений.


Близость выстраивается каждый день. Никогда не игнорируйте мелочи, ведь они играют огромную роль в судьбе ваших отношений.


Если вы нуждаетесь в парочке идей, как можно более сблизиться в отношениях, тогда ознакомьтесь со списком ниже. В нем вы найдете несколько способов установления физической близости с любимой женщиной, не связанные непосредственно с занятием «этим».



  1. Поиграйте с ее волосами, уберите их с ее лица.

  2. Во время страстного поцелуя держите руку у нее на подбородке или щеке.

  3. Удивите ее неожиданными объятиями.

  4. Крепко сожмите ее руку, если ей холодно, если она не уверена в себе или ей страшно.

  5. Положите руку на область ее поясницы, когда сидите рядом.

  6. Касайтесь ее волос во время поцелуя.

  7. Обнимайтесь с ней, лежа в кровати.

  8. Периодически танцуйте медленные танцы, даже если не играет музыка.

  9. Если вы какое-то время не виделись, обнимите ее, приподняв на руках.

  10. Позвольте ей держать вас за руку, когда вы на прогулке.

  11. Позвольте ей положить голову вам на колени, когда вдвоем сидите на диване.

  12. Чаще целуйте ее в лоб.

  13. Прежде чем поцеловать, посмотрите ей в глаза.

  14. Положите голову ей на грудь и позвольте ей поласкать вас.

  15. Держась за руки, потрите ее большой палец своим.

  16. Помассируйте ей спину после долгого рабочего дня.

  17. Сфотографируйте ее, пока она не видит, а затем покажите ей фото.

  18. Расчешите ей волосы.

  19. Позвольте ей поиграть вашими волосами в ответ.

  20. Шепчите ей что-то приятное на ухо, находясь в компании других людей.

  21. Если вокруг не осталось свободных мест, посадите ее себе на колени.

  22. Если у вас не получается идти рядом с ней, всегда пропускайте ее вперед.

  23. Приготовьте ей завтрак, прежде чем она проснется.

  24. Позвольте ей повеселиться, если ей хочется выпить, и будьте рядом, когда она опьянеет.

  25. Помассируйте ее ноги.

  26. Позвольте ей делать столько селфи, сколько ей захочется.

  27. Если ваши руки случайно соприкоснулись, не забирайте их.

  28. Помогите ей раздеться.

  29. Насладитесь вместе с ней горячей ванной.

  30. Нежно толкните ее, когда она заставляет вас смеяться.

  31. Поцелуйте ее в шею.

  32. Не отпускайте ее руку, находясь в толпе.

  33. Пощекочите друг друга.

  34. Обнимите ее, укутавшись пледом на диване.

  35. Посылайте ей воздушные поцелуи и подмигивайте ей, находясь на расстоянии в людном месте.

  36. Нежно поцелуйте ее в плечо.

  37. Дайте ей попробовать блюдо в ресторане с вашего столового прибора.

  38. Пойдите вместе на пробежку или в тренажерный зал.

  39. Разотрите ей руки, если видите, что она замерзла.

  40. Оторвите ее от земли во время поцелуя.





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