» 40 вариантов близости с любимой женщиной, не занимаясь «этим»

Физическая близость – очень важный аспект любых романтических отношений. Многие пары допускают ошибку, позволяя ей со временем отойти на задний план. Нужно сохранять глубокую страсть к своему партнеру. И на самом деле тут многое зависит от вашего сознательного решения постоянно заботиться об этой стороне отношений.

Близость выстраивается каждый день. Никогда не игнорируйте мелочи, ведь они играют огромную роль в судьбе ваших отношений.

Если вы нуждаетесь в парочке идей, как можно более сблизиться в отношениях, тогда ознакомьтесь со списком ниже. В нем вы найдете несколько способов установления физической близости с любимой женщиной, не связанные непосредственно с занятием «этим».