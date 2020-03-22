40 вариантов близости с любимой женщиной, не занимаясь «этим»
- 22.03.2020, 21:03,
- Развлечения » Медицина
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Физическая близость – очень важный аспект любых романтических отношений. Многие пары допускают ошибку, позволяя ей со временем отойти на задний план. Нужно сохранять глубокую страсть к своему партнеру. И на самом деле тут многое зависит от вашего сознательного решения постоянно заботиться об этой стороне отношений.
Близость выстраивается каждый день. Никогда не игнорируйте мелочи, ведь они играют огромную роль в судьбе ваших отношений.
Если вы нуждаетесь в парочке идей, как можно более сблизиться в отношениях, тогда ознакомьтесь со списком ниже. В нем вы найдете несколько способов установления физической близости с любимой женщиной, не связанные непосредственно с занятием «этим».
- Поиграйте с ее волосами, уберите их с ее лица.
- Во время страстного поцелуя держите руку у нее на подбородке или щеке.
- Удивите ее неожиданными объятиями.
- Крепко сожмите ее руку, если ей холодно, если она не уверена в себе или ей страшно.
- Положите руку на область ее поясницы, когда сидите рядом.
- Касайтесь ее волос во время поцелуя.
- Обнимайтесь с ней, лежа в кровати.
- Периодически танцуйте медленные танцы, даже если не играет музыка.
- Если вы какое-то время не виделись, обнимите ее, приподняв на руках.
- Позвольте ей держать вас за руку, когда вы на прогулке.
- Позвольте ей положить голову вам на колени, когда вдвоем сидите на диване.
- Чаще целуйте ее в лоб.
- Прежде чем поцеловать, посмотрите ей в глаза.
- Положите голову ей на грудь и позвольте ей поласкать вас.
- Держась за руки, потрите ее большой палец своим.
- Помассируйте ей спину после долгого рабочего дня.
- Сфотографируйте ее, пока она не видит, а затем покажите ей фото.
- Расчешите ей волосы.
- Позвольте ей поиграть вашими волосами в ответ.
- Шепчите ей что-то приятное на ухо, находясь в компании других людей.
- Если вокруг не осталось свободных мест, посадите ее себе на колени.
- Если у вас не получается идти рядом с ней, всегда пропускайте ее вперед.
- Приготовьте ей завтрак, прежде чем она проснется.
- Позвольте ей повеселиться, если ей хочется выпить, и будьте рядом, когда она опьянеет.
- Помассируйте ее ноги.
- Позвольте ей делать столько селфи, сколько ей захочется.
- Если ваши руки случайно соприкоснулись, не забирайте их.
- Помогите ей раздеться.
- Насладитесь вместе с ней горячей ванной.
- Нежно толкните ее, когда она заставляет вас смеяться.
- Поцелуйте ее в шею.
- Не отпускайте ее руку, находясь в толпе.
- Пощекочите друг друга.
- Обнимите ее, укутавшись пледом на диване.
- Посылайте ей воздушные поцелуи и подмигивайте ей, находясь на расстоянии в людном месте.
- Нежно поцелуйте ее в плечо.
- Дайте ей попробовать блюдо в ресторане с вашего столового прибора.
- Пойдите вместе на пробежку или в тренажерный зал.
- Разотрите ей руки, если видите, что она замерзла.
- Оторвите ее от земли во время поцелуя.
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