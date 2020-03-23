» Одна вещь, которую мужчины любят даже больше, чем близость (но не говорят об этом)

Наши прекрасные и любимые женщины! У вас бы просто отвисла челюсть, если бы хоть раз услышали, что мы обговариваем с женатыми мужчинами. Да что там отвисла! Вы бы просто не поверили! Каждое наше слово – это полная противоположность тому, что вы о нас думаете и какими считаете.

На самом деле мужья вовсе не хотят причинять боль своим жёнам. Не хотят сердиться и раздражаться. Не мечтают о тотальном контроле. И вовсе не думают «только об одном», как полагают женщины. Им реально очень хочется, чтобы их женщины знали правду о них. И они отчаиваются от одной мысли, что этого никогда не произойдёт. И не по их вине.

Сила нежных прикосновений

Правда состоит в том, что мы, мужчины, точно знаем, что нежным прикосновением женщина может горы свернуть. То есть её сила заключена… на кончиках её нежных и хрупких пальцев. Самое обидное, что большинство женщин даже не подозревают, какой силой обладают. А многие – просто игнорируют и не считают нужным её применять.

Это настолько просто, настолько щемяще, что мы даже… боимся в этом признаться. Уже не говоря о том, чтобы намекнуть или попросить. Да мы даже друг с другом это с трудом обговариваем! Никто же не хочет, чтобы его сочли мямлей или романтиком из дешёвой мелодрамы. Ведь женщины могут принять это желание каждого мужчины за проявление слабости.

Так что же это?

Это сила истинной нежности. Волшебные прикосновения «кожа к коже». Ваше искреннее принятие нас и одобрение. Сигнал, что нас ценят, любят, ждут…

Когда женщина нежно дотрагивается кончиками своих пальцев… это что-то невероятное. И если при этом произносит такие необходимые нам слова и невербально уверяет в своей поддержке и одобрении… Оооо… Наш мир в эти минуты просто переворачивается.

Это настолько мощно, что мужчины просто теряют дар речи. Вы не поверите, но к горлу подкатывается ком, а глаза наполняются влагой… Мы просто таем в этом невероятном моменте.

Так выглядит счастье. Если бы можно было сравнить наши ощущения с бутылкой шампанского, то его пробку просто выбивает к небесам. Шампанское вырывается наружу, пузырясь и переливаясь на солнце невероятными красками радуги. Мы просто замираем. Замирает сердце. Замирает дыхание. Если бы вы знали, как для нас это важно, как мы страдаем без этого!

Каждый муж, уверен, просто жаждет почувствовать это. И в этом нет чего-то сверхъестественного или неосуществимого. Простое и нежное прикосновение. Чувство, что тебя поддерживают. В тебе нуждаются, тебя ценят. Ничего больше. Всего лишь… Это.

Вот что говорят мужчины со всего мира о женской силе, которая находится на кончиках их пальцев:

Это не выдумки, а выдержки из проведённых опросов и исследований. Заметьте, что в каждом случае прорываются нотки уязвимости, которую мужчины тщательно прячут за силой и мужественностью. На секунду представьте их лица, тембр голоса, интонации, когда будете читать ответы…

США: «Мы сидели рядом в кинотеатре, и вдруг она положила свою руку мне на колено. Посмотрела с нежностью, улыбнулась и сказала: «Я так счастлива, что ты повёл меня именно на этот фильм. Спасибо, милый».

Канада: «Она как бы невзначай хлопнула меня по спине и произнесла: «Ну ты и жеребец!»

Великобритания: «Она просто потрепала меня пальцами по макушке. Это длилось всего минуту, она не произнесла ни слова. Но это было потрясающе!»

Турция: «Она прикоснулась к моему локтю и нежно прошептала: «Ты просто потрясающий отец, нежный и заботливый муж. Я так люблю тебя!»

Швейцария: «Когда я рассказал жене о своей идее, куда бы поехать в отпуск, она схватила меня за руку и сказала: «Это чудесно! Ты – чудесный! Я люблю тебя больше всех на свете!»

Новая Зеландия: «Мы ехали в машине, и вдруг я почувствовал, как она придвинулась ко мне и нежно почесала затылок. Я продолжал управлять автомобилем, следил за дорогой, но был просто пьяным от счастья».

Почему мужчины не хотят (или не могут) говорить об этой волшебной силе «на кончиках пальцев»?

Всё очень просто. Мы думаем, что будем выглядеть слабаками в ваших глазах. То есть это будет выглядеть глупо. Не «мужественно». Слишком уязвимо для нас…

Мы боимся, что вы можете просто высмеять нас. «Ну как прикосновения или несколько слов могут вызвать комок в горле?» – решите вы. Даже когда мы всё же решаемся об этом сказать, то часто видим лишь закатанные глаза и совершенно обалдевшее выражение лица жён.

В этом и состоит главная причина того, что мужья молчат и не признаются в своих желаниях. Большинство их них уже не раз пытались «достучаться», но либо их проигнорировали, либо просто не поняли.

В своей блестящей статье «Я – патриархат», Джоналин Грейс Финчер перечислила 17 самых ярких примеров того, как женщины отказывают мужчинам в праве на уязвимость. Этот материал продолжил дискуссию, начатую ещё Брене Браун (книга «Великие дерзания»), о мужской уязвимости:

«Мы чуть ли не требуем и склоняем мужчин быть уязвимыми. Мы просим их впустить нас в своё сердце. Открыть свою душу. Рассказать и признаться во всех своих страхах и сомнениях. Но правда состоит в том, что, когда они становятся уязвимыми – это для нас уже слишком. Мы не можем этого выносить. Большинство женщин при этом чуть ли не шарахаются от страха. В их глаза читается целая гамма чувств: от глубокого разочарования – до отвращения. А мужчины – не слепые. Они всё видят и понимают».

Итак, дорогие женщины, предлагаем вам ознакомиться со списком вещей, которые могут буквально довести мужчину до слёз. Но не от счастья, а от боли. Да, вы не ослышались! Заставить плакать! Взрослых и мужественных мужчин.

Заметьте, что многие из них переживают это чуть ли не ежедневно. Но не осмеливаются сказать вам о том, что чувствуют. Поведать, как им это неприятно и как больно. Они боятся, что вы не поймёте, высмеете, сочтёте всё это глупостями, а их – слабаками и паникёрами.

Итак, читаем, вспоминаем, анализируем, делаем выводы…

Ведь вы же не хотите убить своё супружество и любовь, не так ли?

1. Когда женщина полагает, что её мужчина неполноценен (ничего не стоит, «тряпка» и прочее). Только потому, что ей приходится заниматься физическим трудом из-за того, что он куда-то поехал или заболел. Например, если она расчищает снег во дворе во время командировки мужа в другой город.

2. Избегает зрительного контакта, когда мужчина чувствует себя разбитым или подавленным.

3. Когда берёт что-то целиком на себя, подчёркивая, что мужчина в этом деле некомпетентен или ничего не смыслит.

4. Полагает, что, если мужчина никак не проявляет эмоций (закрывается) – это абсолютно нормально. То есть на подобное даже не следует обращать внимания.

5. Злиться, насмехаться или чувствовать стыд, когда мужчина боится чего-то.

6. Ожидает, что он возьмёт на себя самую тяжёлую работу (не имеет значения, какую: эмоциональную, физическую, интеллектуальную, духовную) и при этом будет источать исключительно силу и уверенность. Жаловаться ему категорически воспрещено: «Ведь ты – мужчина».

7. Никогда не спрашивает мужчину о том, чего он боится или о чём тревожится. Отказывает ему в праве на понимание и сочувствие, при этом щедро оделяя ими своих близких подружек и знакомых.

8. Ожидает, что он будет терпеливо выносить все критические замечания: «Ведь ты же не кисейная барышня – сразу обижаться!»

9. Демонстрирует своё нетерпение и раздражение, когда мужчина в чём-то проявляет себя не слишком уж расторопно: начиная от ремонта поломанной раковины на кухне и заканчивая бронированием билетов на самолёт, вызовом такси или заполнением налоговой декларации.

10. Напускает на себя страшную занятость и холодность, когда мужчина обращается за помощью.

11. Когда женщина знает намного больше о потребностях и нуждах своих подруг, чем о том, в чём нуждается её собственный муж.

12. Скрывает его ошибки от детей, так как будто он не имеет на них права, или становится чуть ли монстром, ошибаясь в чём-то.

13. Ожидает от мужчины, что он будет сильнее, чем все супергерои вместе взятые. Ну и тем более – чем сама женщина.

14. Ожидает, что он всегда будет брать на себя больше работы.

15. Ожидает, что мужчина всегда должен брать на себя всю неприятную и грязную работу.

16. Ожидает, что он по первому зову прибежит с ружьём проверять каждый подозрительный шорох в доме. Естественно, ни о каком страхе или колебаниях не может быть и речи.

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Для чего нужно знать об этом

Для женщин:

От вашего поведения очень много зависит в отношениях. На самом деле вы обладаете намного большей силой и мудростью, чем представляете. Ваша способность проявлять свои чувства и нежность может горы свернуть.

При этом вам не придётся делать ничего сложного. Просто каждый день и каждую минуту быть настоящей женщиной – нежной и заботливой.

Подумайте о том, что вам следует прекратить делать уже сегодня, и что – начать завтра, чтобы изменить ваши отношения к лучшему.

Вы обладаете сверхмощной силой – почему бы не использовать её во благо?

Для мужчин:

Примите это. То, что вам действительно нужна нежность. Прикосновения её пальцев к вашей душе. Поддержка. Вам нужна эта сила женщины.

Её прикосновения принятия и одобрения – вам очень приятны, и вы хотите этого как можно больше. Скажите уже себе правду: эти физические прикосновения, нежные и ободряющие слова – нужны вам, как воздух.

Не смущайтесь своих уязвимости и потребностей. Наоборот, гордитесь тем, что вам нужна сила, которая находится на кончиках нежных и хрупких женских пальцев. Говорите об этом смело и без страха.

Говорите, что именно вам приносит счастье. И вас обязательно услышат. И это придаст силы. Принесёт счастье.