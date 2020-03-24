» 5 способов укрепить связь и усилить близость с партнером

Существуют определенные вещи, на которые вам необходимо периодически оглядываться, чтобы удостовериться, что ваши отношения остаются крепкими и здоровыми. И одним из важнейших таких показателей является уровень вашей близости с партнером.

На протяжении всего периода отношений вам придется постоянно сталкиваться с проблемами и трудностями. Ваша пара не раз будет переживать различные кризисы и переломные моменты. Вот почему важно, чтобы вы оба оставались на одной волне друг с другом.

Намного легче пережить проблемы и неприятности в отношениях, если вы встречаете их, взявшись за руки. В таких отношениях вы с партнером являетесь одной командой, что позволяет вам намного проще справляться со всеми теми проблемами, о которые может разбиться даже самая красивая и романтическая любовная лодка.

Дистанция в отношениях – вещь для вас совершенно неприемлемая. Любое отдаление друг от друга заставляет вас обоих чувствовать разочарование, боль и раздражение. Но как избежать таких моментов? Ключ состоит в том, чтобы всегда предпринимать все возможное, чтобы сохранять интимность в вашем союзе.

1. Лучший фундамент для любовных отношений – это дружба.

Да, сексуальная близость – это физический акт. Но ваш партнер будет получать гораздо больше удовольствия, если будет рядом с вами чувствовать себя максимально комфортно. А для этого вам в отношениях необходимо заложить прочный фундамент дружбы и товарищества.

Чем комфортнее вам друг с другом, тем ближе вы становитесь.

2. Старайтесь лучше узнавать собственное тело.

Вы способны не осознавать, что существуют и другие аспекты жизни, которые оказывают значительное влияние на вашу сексуальную активность и на состояние сексуальной энергии в целом.

К примеру, вы можете испытывать высокий уровень стресса на работе. Вы можете переживать сильное чувство потери в своей жизни. Возможно даже, что вы страдаете от некоего заболевания и расстройства. И для того, чтобы стать ближе со своим партнером, вам обязательно нужно изучать особенности своего тела.

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3. Всегда разговаривайте друг с другом о своих сексуальных предпочтениях, ограничениях и потребностях.

Каждый человек имеет свои предпочтения и потребности. Также некоторые вещи в интимной близости являются табу.

Важно, чтобы вы не стеснялись говорить с партнером на все темы, что позволит оставаться на одной волне друг с другом.

4. Оставайтесь открытым для экспериментов, приключений и открытий.

Никогда не бойтесь пробовать что-то новое. Конечно, можно оставаться в пределах зоны комфорта, но это ведь так скучно. А скука – это один из главных врагов отношений.

Открытие новых техник и новых ощущений улучшит вашу сексуальную жизнь и повысит степень близости в паре.

5. Возьмите за правило всегда быть внимательными друг к другу.

Наслаждаться близостью должны вы оба. Поэтому стараясь сделать отношения более интимными, нужно думать не только о себе, но и о своем партнере.

Помните, что главная ваша цель – это стать ближе друг к другу. И вы в этом не добьетесь успеха, если в отношениях будете вести себя эгоистично.

Перевод статьи — 5 Ways To Strengthen Your Sexual Connection With Your Partner via Клубер