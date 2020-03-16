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Опубликована обновлённая Конституция Российской Федерации

Опубликована обновлённая Конституция Российской ФедерацииПолный текст закона «О поправке к Конституции Российской Федерации» опубликован 14 марта. Об этом сообщает официальный сайт государственной Думы РФ.
Напомним, что 15 января 2020 года распоряжением главы РФ был утверждён состав рабочей группы по подготовке изменений конституции страны, в неё вошли 75 человек из разных сфер жизни. Затем, Владимир Путин 20 января внёс в Госдуму законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Данный законопроект был принят 23 января Госдумой в первом чтении.
Помимо этого, законопроекты с поправками в феврале и в марте, рассмотрели и одобрили в Госдуме и Совете Федерации, а также, в региональных законодательных собраниях. 
Далее, президент России, 14 марта подписал закон о поправках к Конституции РФ. После подписания документа, закон направлен в Конституционный суд страны, который в тот же день начал рассмотрение запроса Владимира Путина. Теперь КС должен решить, не противоречат ли поправки действующей редакции основного закона государства.
Скажем, одной из популярных поправок стала инициатива о снятии ограничений на количество сроков избрания президента, которую внесла депутат и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Отметим, что основные поправки – социальные. Это обязательное индексирование пенсии не реже раза в год, зарплата не ниже прожиточного минимуму, кроме того затронута тема медицины. 
Также, в Конституцию включили основы того, что государство выступит гарантом защиты традиционных ценностей, сохранения памяти предков и создания всех условий для развития детей – от духовного до физического. Помимо этого, внесена поправка, что российское законодательство стоит выше международного права.
Всего за 50 дней работы в Госдуме обсудили 1300 поправок в Конституцию, которые поступили со всех регионов страны.
Готовый текст с поправками будет вынесен 22 апреля на общероссийское голосование.





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