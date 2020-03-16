Опубликована обновлённая Конституция Российской Федерации

Полный текст закона «О поправке к Конституции Российской Федерации» опубликован 14 марта. Об этом сообщает официальный сайт государственной Думы РФ
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Напомним, что 15 января 2020 года распоряжением главы РФ был утверждён состав рабочей группы по подготовке изменений конституции страны, в неё вошли 75 человек из разных сфер жизни. Затем, Владимир Путин 20 января внёс в Госдуму законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Данный законопроект был принят 23 января Госдумой в первом чтении.
Помимо этого, законопроекты с поправками в феврале и в марте, рассмотрели и одобрили в Госдуме и Совете Федерации, а также, в региональных законодательных собраниях.
Далее, президент России, 14 марта подписал закон о поправках к Конституции РФ. После подписания документа, закон направлен в Конституционный суд страны, который в тот же день начал рассмотрение запроса Владимира Путина. Теперь КС должен решить, не противоречат ли поправки действующей редакции основного закона государства.
Скажем, одной из популярных поправок стала инициатива о снятии ограничений на количество сроков избрания президента, которую внесла депутат и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Отметим, что основные поправки – социальные. Это обязательное индексирование пенсии не реже раза в год, зарплата не ниже прожиточного минимуму, кроме того затронута тема медицины.
Также, в Конституцию включили основы того, что государство выступит гарантом защиты традиционных ценностей, сохранения памяти предков и создания всех условий для развития детей – от духовного до физического. Помимо этого, внесена поправка, что российское законодательство стоит выше международного права.
Всего за 50 дней работы в Госдуме обсудили 1300 поправок в Конституцию, которые поступили со всех регионов страны.
Готовый текст с поправками будет вынесен 22 апреля на общероссийское голосование.