На карантин отправлено 323 таджикистанца

Минздрав Таджикистана совместно с МИД и представительством ВОЗ 13 марта провел пресс-конференцию на тему новых методов борьбы с коронавирусом. Замглавы минздрава Мирхамуддин Камолзода сообщил, что 323 гражданина находятся на карантине. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба минздрава и соцзащиты Таджикистана

Было подчеркнуто, что власти страны ведут активную деятельность по разработке новых стратегий борьбы с инфекцией. Камолзода отметил, что минздрав следует всем инструкциям соответствующих международных организаций с целью предотвращения распространения пандемии на территории Республики Таджикистан. Он также заострил внимание на том, что на данный момент на пограпунктах был усилен санитарно — эпидемиологический контроль.

Глава резиденции ВОЗ в Душанбе Галина Перфильева, в свою очередь, предоставила расширенную информацию об активности вируса в мире и количестве зафиксированных случаев.

Камолзода подчеркнул, что граждане Таджикистана, пробывшие за границей последние 13 дней, будут помещены в карантин на 2 недели. Начиная с 1 февраля в страну прибыло 1603 таджикистанца, добавил чиновник. По его словам, 323 гражданина из этого числа находятся в инфекционных больницах.