Минздрав Украины предложил закрыть все заведения общепита

Министерство здравоохранения Украины предложило приостановить работу всех заведений общественного питания. Инициативу выдвинул 15 марта глава ведомства Илья Емец, во время обсуждения проекта закона о борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Украины

Было отмечено, что данную практику активно применяют власти других стран. По словам Емеца, закрытие ресторанов, кафе и других соответствующих заведений поможет минимизировать риск распространения инфекции на территории Украины. Министр подчеркнул, что в данном деле медлить нельзя. Все решения должны приниматься оперативно, так как от этого зависит безопасность всех граждан страны. Кроме того, минздрав будет информировать украинцев о мерах борьбы с коронавирусом по смс, добавил чиновник.

Напомним, что в Украине с 12 марта введён карантин. Ранее, украинские власти закрыли границу для граждан других государств. Ограничения на въезд будут действовать 2 недели. При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, данный запрет может быть продлён на более длительное время, в зависимости от активности вируса.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В общей сложности инфекция унесла жизни более 5,5 тысяч человек.