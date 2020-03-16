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Минздрав Украины предложил закрыть все заведения общепита

Минздрав Украины предложил закрыть все заведения общепитаМинистерство здравоохранения Украины предложило приостановить работу всех заведений общественного питания. Инициативу выдвинул 15 марта глава ведомства Илья Емец, во время обсуждения проекта закона о борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Украины.

Было отмечено, что данную практику активно применяют власти других стран. По словам Емеца, закрытие ресторанов, кафе и других соответствующих заведений поможет минимизировать риск распространения инфекции на территории Украины. Министр подчеркнул, что в данном деле медлить нельзя. Все решения должны приниматься оперативно, так как от этого зависит безопасность всех граждан страны. Кроме того, минздрав будет информировать украинцев о мерах борьбы с коронавирусом по смс, добавил чиновник.

Напомним, что в Украине с 12 марта введён карантин. Ранее, украинские власти закрыли границу для граждан других государств. Ограничения на въезд будут действовать 2 недели. При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, данный запрет может быть продлён на более длительное время, в зависимости от активности вируса.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В общей сложности инфекция унесла жизни более 5,5 тысяч человек.





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