В Казахстане ввели чрезвычайное положение

Эта общественная мера предпринята в связи с объявлением ВОЗ пандемии, по причине распространения вируса нового типа COVID19. Согласно документу, создана государственная комиссия по патронажу за реализацией мер положения. В частности, на время действия положения, будут усилены охрана порядка в обществе, стратегически-значимых гособъектов и организаций по обеспечению жизнедеятельности населения.
Наряду с этим, будет прекращена работа крупных многолюдных торговых центров, заморожена программа больших развлекательных учреждений, будут отменены выставки и другие мероприятия, где собираются люди. Сюда входят массовые спортивные и крупные семейные мероприятия.
В течение чрезвычайного положения, будет ограничен въезд на территорию страны и выезд из неё. Запреты на пересечение границы, не распространяются на сотрудников дипломатических ведомств и представителей международных организаций, чей визит в страну согласован в МИДе. Вместе с составом госкомиссии, контроль за соблюдением правил, будут осуществлять служащие КГБ, МВД, минобороны, минздрава и некоторых акиматов.