В Казахстане ввели чрезвычайное положение

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 15 марта подписал документ, на основании которого в республике вводится «чрезвычайное положение» сроком на один месяц. Положение вступает в силу с 8 часов утра 16 марта и продлится до 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Эта общественная мера предпринята в связи с объявлением ВОЗ пандемии, по причине распространения вируса нового типа COVID19. Согласно документу, создана государственная комиссия по патронажу за реализацией мер положения. В частности, на время действия положения, будут усилены охрана порядка в обществе, стратегически-значимых гособъектов и организаций по обеспечению жизнедеятельности населения.

Наряду с этим, будет прекращена работа крупных многолюдных торговых центров, заморожена программа больших развлекательных учреждений, будут отменены выставки и другие мероприятия, где собираются люди. Сюда входят массовые спортивные и крупные семейные мероприятия.

В течение чрезвычайного положения, будет ограничен въезд на территорию страны и выезд из неё. Запреты на пересечение границы, не распространяются на сотрудников дипломатических ведомств и представителей международных организаций, чей визит в страну согласован в МИДе. Вместе с составом госкомиссии, контроль за соблюдением правил, будут осуществлять служащие КГБ, МВД, минобороны, минздрава и некоторых акиматов.