Президент Армении пообщался с гендиректором ВОЗ

Президент Республики Армения Армен Саркисян 13 марта, в телефонном разговоре с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебреисусом, обсудил экстренные меры по предотвращению распространения вируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Тот факт, что ВОЗ охарактеризовала ситуацию с распространением вируса как пандемию, по словам руководителя международной организации, означает высокую опасность для населения Земли. Для противостояния угрозе необходимы скоординированные действия международных и национальных институтов. Только единые усилия в области контроля на границах, перемещения граждан, обмена информации дадут эффект. В этом отношении, как сказал Тедрос Аданом Гебреисус, ВОЗ окажет всю необходимую помощь Армении.

Напомним, что, по сообщению министерства здравоохранения страны, 9 марта специалисты ВОЗ начали работу в Армении.

Армен Саркисян, со своей стороны информировал собеседника, что в стране функционирует специальная комиссия по предотвращению распространения коронавируса. Президент, также отметил, что, несмотря на разработанный национальный план действий, будут неукоснительно приняты все предложения организации здравоохранения и помощь её специалистов.

Добавим, что, по сообщению пресс-секретаря министерства здравоохранения Армении Алины Никогосян, сейчас в стране выявлено 13 случаев заражения вирусом.

В беседе стороны признали влияние на распространение эпидемии осознание уровня опасности, а также ответственного подхода к противодействию и неукоснительного выполнения всех норм и требований со стороны правительств и отдельных граждан.

Глава республики предложил на Armenian Summit of Minds, который пройдёт 6-8 июня, провести дискуссию по разработке инновационных способов предотвращения и лечения нового вируса, а также обсудить действия государств в условиях пандемии.

Также напомним, что правительство Армении решило приостановить деятельность дошкольных учреждений, школ и университетов до 23 марта.