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Владимир Путин принял главу Южной Осетии

Владимир Путин принял главу Южной ОсетииВ Москве 13 марта состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым. На встрече стороны обсудили  процесс экономической интеграции, а также социальные вопросы. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин отметил позитивную динамику двусторонних взаимодействий и заметный рост товарооборота между странами за 2019 год.

– В общем, отношения развиваются, по восходящей, это хорошо. Выполнена и инвестиционная программа в объёме 4,2 миллиарда рублей, – сказал Путин.

Стороны отметили, что инвестиции в Южную Осетию, в течение последних двух лет – практически выполнены на 100 процентов. В прошлом году 97 процентов, в 2018 году – 100 процентов.

Анатолий Бибилов подчеркнул, что все поставленные задачи были выполнены. 

– Я благодарю всех, кто участвовал в этих процессах, за доброе отношение и тесное взаимодействие к нам, – заявил Бибилов.

Кроме того, южноосетинский гость, поздравил российского лидера с днём образования Комитета государственной безопасности СССР.

Также, у главы Южной Осетии запланированы встречи с правительством России.





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