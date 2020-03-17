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Повторно заразиться коронавирусом нельзя

 кру
Выздоровевшие после заражения коронавирусом не могут повторно заболеть. С таким утверждением выступил глава института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев.
Он отметил, что обычно пациенты не могут второй раз заразиться одним и тем же коронавирусом.

«По крайней мере в ближайшие несколько лет, так как у него вырабатывается иммунитет», — цитирует Лукашева РИА «Новости».
Он вспомнил, что в СМИ появлялась информация о том, что в Китае был якобы зафиксирован случай повторного заражения. Эксперт считает, что это была ошибка в диагностике.


  Источник:FMG NEWS

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