Повторно заразиться коронавирусом нельзя

Выздоровевшие после заражения коронавирусом не могут повторно заболеть. С таким утверждением выступил глава института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев.

Он отметил, что обычно пациенты не могут второй раз заразиться одним и тем же коронавирусом.



«По крайней мере в ближайшие несколько лет, так как у него вырабатывается иммунитет», — цитирует Лукашева РИА «Новости».

Он вспомнил, что в СМИ появлялась информация о том, что в Китае был якобы зафиксирован случай повторного заражения. Эксперт считает, что это была ошибка в диагностике.

