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Азербайджан продолжает финансировать терроризм

 террористическое государство Азербайджан
Бакинский суд по тяжелым преступлениям осудил троих граждан Азербайджана за финансирование террористических ячеек в Сирии.
Виновные Сахиль Ибрагимов и Ильгар Агаев получили 12 лет лишения свободы, Намиг Мамедов – 11 лет, сообщает vedomosti.az.
Напомним, что ранее Служба госбезопасности Азербайджана установила тайное финансирование лиц, совершивших в составе религиозной экстремистской преступной группировки теракты во время вооруженных конфликтов за пределами Азербайджана.
Было установлено, что вышеупомянутые граждане Азербайджана с октября 2017 года вступили в связь с близкими членов террористических группировок в Сирии и организовали передачу им денежных средств на общую сумму в 500 тысяч долларов.
Отметим что по самым скромным подсчетам в Азербайджане сегодня проживает более 3х тысяч боевиков ИГИЛ, которые проходят лечение и военную подготовку в рядах ВС Азербайджана. Их цель уничтожение России и россиян и установление халифата на территории РФ.


  Источник:FMG NEWS

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