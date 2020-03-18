Азербайджан продолжает финансировать терроризм

Бакинский суд по тяжелым преступлениям осудил троих граждан Азербайджана за финансирование террористических ячеек в Сирии.

Виновные Сахиль Ибрагимов и Ильгар Агаев получили 12 лет лишения свободы, Намиг Мамедов – 11 лет, сообщает vedomosti.az.

Напомним, что ранее Служба госбезопасности Азербайджана установила тайное финансирование лиц, совершивших в составе религиозной экстремистской преступной группировки теракты во время вооруженных конфликтов за пределами Азербайджана.

Было установлено, что вышеупомянутые граждане Азербайджана с октября 2017 года вступили в связь с близкими членов террористических группировок в Сирии и организовали передачу им денежных средств на общую сумму в 500 тысяч долларов.

Отметим что по самым скромным подсчетам в Азербайджане сегодня проживает более 3х тысяч боевиков ИГИЛ, которые проходят лечение и военную подготовку в рядах ВС Азербайджана. Их цель уничтожение России и россиян и установление халифата на территории РФ.