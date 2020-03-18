В Киргизии выявили первых трёх человек с коронавирусом

По словам министра, паломники прилетели 12 марта, чартерным рейсом «Эйр Арабия» в аэропорт «Манас». На тот момент, Саудовская Аравия не входила в число государств, с какой-либо угрозой опасности. Заражения были выявлены через 4 дня после прилёта, во время периодического обхода врачей.
Анализы заражения инфекцией подтвердились 17 марта у трёх человек в возрасте от 46 до 70 лет.
Чолпонбаев сообщил, что на сегодняшний день состояние пациентов удовлетворительное.
Отметим, что все заражённые из Сузакского района, в связи с этим на данный момент в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Въезд и выезд из населённого пункта запрещены.