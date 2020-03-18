В Киргизии выявили первых трёх человек с коронавирусом

Министр здравоохранения Кыргызстана Космосбек Чолпонбаев 18 марта принял участие в пресс-конференции, где сообщил, что в стране выявили первые три случая заражения коронавирусом. Инфекция привезена из Саудовской Аравии, где граждане Киргизии совершали паломничество. Глава минздрава отметил, что этим рейсом прилетели 135 человек. На данный момент 90 из них находятся на карантинном режиме, остальные 45 пока не найдены. Об этом сообщает

По словам министра, паломники прилетели 12 марта, чартерным рейсом «Эйр Арабия» в аэропорт «Манас». На тот момент, Саудовская Аравия не входила в число государств, с какой-либо угрозой опасности. Заражения были выявлены через 4 дня после прилёта, во время периодического обхода врачей.

Анализы заражения инфекцией подтвердились 17 марта у трёх человек в возрасте от 46 до 70 лет.

Чолпонбаев сообщил, что на сегодняшний день состояние пациентов удовлетворительное.

Отметим, что все заражённые из Сузакского района, в связи с этим на данный момент в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Въезд и выезд из населённого пункта запрещены.