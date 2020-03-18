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Владимир Путин выступил на итоговой коллегии Генпрокуратуры РФ

Владимир Путин выступил на итоговой коллегии Генпрокуратуры РФПрезидент России Владимир Путин 17 марта  принял участие на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидер России отметил, что в прокуратуру необходимо привлекать молодых специалистов, но при этом «бережно» относиться к сотрудникам, которые зарекомендовали себя годами. 

Президент РФ, отметил, что самое главное это, защита прав и свобод граждан России. Потому что,  на всенародном голосовании 22 апреля, будут внесены поправки в Конституцию РФ, которые усиливают и конкретизируют социальный характер страны, а значит, возрастёт ответственность Генпрокуратуры, добавил Путин.

Глава государства отметил важность защиты лиц пенсионного возраста, многодетных и малообеспеченных семей, тех, кому положены социальные выплаты. 

– В 2019 году, при помощи прокуроров, погашено почти 27,5 миллиарда рублей долгов по зарплате. Это хороший результат, каждый собственник, руководитель предприятия, или организации должен понимать, что приступать закон, решать свои собственные проблемы, за счёт народа нельзя, – сказал Путин.


Также, выступил генпрокурор Игорь Краснов. Он потребовал у подчиненных не ожидать банкротств предприятий, а заранее выносить, предостережения директорам и предпринимателям. Также, освещать всё это в СМИ, чтобы о последствиях нарушений знали и другие компании. Более того, он подчеркнул, что необходимо защищать и добросовестных бизнесменов.

В этом вопросе, президент России, отметил, чтобы генпрокуратура стремилась к открытости, а также использованию новых технологий для общения с бизнес-средой.

– Мы все с вами видим, все проблемы которые возникают и с коронавирусом и с ценами на нефть, видим последствия мировых биржевых площадок, сказал Владимир Путин, затронув вопрос мировой экономики.

Затем, глава РФ потребовал слаженной работы всех ведомств по борьбе с преступность в стране. Также отметил, что не простой остаётся ситуация с раскрываемостью преступлений вообще.

– Многократно, об этом говорили, но, к сожалению. Получается, что практически каждое второе преступление остаётся не раскрытым. Здесь есть над чем подумать, и вам и вашим коллегам из других правоохранительных органов, – заявил Владимир Путин.






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