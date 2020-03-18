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Преступность в Таджикистане будет снижена благодаря новому способу изучения ДНК

Преступность в Таджикистане будет снижена благодаря новому способу изучения ДНКВ Таджикистане будут использовать современные методы установления личности преступников посредством расширенного изучения ДНК. Соответствующий молекулярно-генетический блок был введён в эксплуатацию 17 марта в центре судебно-медицинской экспертизы при министерстве здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Таджикистана.

Основным направлением деятельности нового отдела станет содействие правоохранительным органам при идентификации преступников. Отличительной особенностью нового метода соответствующих исследований станет более точный процент вероятности совпадения. Данный показатель составляет 99,9%.

До этого судебно-медицинская экспертиза Таджикистана не включала исследования на молекулярном и генетическом уровнях. Благодаря оснащению учреждения новым современным оборудованием станет возможным снизить уровень преступности и предотвратить будущие противозаконные действия со стороны уголовников. Техническое оснащение отдела на данный момент состоит из 40 единиц.

Министр здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан Насим Олимзода подчеркнул, что ведомство приложит все усилия для дальнейшего укрепления материально-технической базы соответствующих лабораторий.





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