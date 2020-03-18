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Ирина Венедиктова была назначена генпрокурором Украины

Ирина Венедиктова была назначена генпрокурором Украины
Верховная Рада 17 марта одобрила решение о назначении Ирины Венедиктовой новым генпрокурором Украины. Кандидатура была выдвинута лидером страны Владимиром Зеленским. Инициативу поддержали 269 депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Украины.

Глава государства обосновал своё решение необходимостью наладить стабильность и слаженность работы органов прокуратуры, а также ликвидировать коррупционные схемы в соответствующей системе. 

Венедиктова, в ходе своей речи, отметила, что она намерена провести эффективную реформу прокуратуры, а именно принять мудрые решения, не противоречащие законодательству. 

Она также подчеркнула, что каждый представитель правовой сферы должен следовать принципам верховенства закона. Новоназначенный генпрокурор заострила внимание на том, что на территории Украины нет политических преследований. По словам Венедиктовой, представители Верховной Рады могут спокойно прийти к сотруднику прокуратуры и задать необходимый вопрос. Было также отмечено, что все коррупционеры должны быть наказаны.

После назначения, генпрокурор объявила о реформе государственного бюро расследований Украины и расширении процесса изучения дел Майдана.





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