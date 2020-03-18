Нур-Султан и Алматы изолировали от других городов

По информации представителей комиссии, такое решение продиктовано по причине осложнения ситуации с вирусом нового типа COVID 19 и заслону его распространению, в остальные города и населенные пункты страны. Комиссионерами также введены дополнительные противоэпидемиологические меры.
Согласно их предписаниям, в этих городах, будут осуществляться повсеместные санитарные работы. Определён периметр изоляционной территории и установлены спецпункты въезда и выезда из неё, передвижение транспорта и людей будет ограничено. Предусмотрена круглосуточная работа медицинских центров по категориям: инфицированный, подозреваемый и карантинный.
Городские районы станут секторами с границами. Перемещение жителей этих секторов будет ограничено. Специально стерилизованные торговые подразделения, обеспечат торговлю в каждом секторе. Гражданам будут предоставлены все необходимые продовольственные и медицинские товары. Причём предусмотрен и сервис доставки, сотрудники доставочной службы, будут работать в строгом соответствии всем необходимым санитарным нормам.