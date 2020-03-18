Туркменистан будет развивать цифровую экономику

Отметим, что о серьёзности подхода в решении этого вопроса говорит то, что президентом Туркменистана подписано постановление, в котором всем государственным ведомствам и учреждениям, администрациям в областях и столице, а также предприятиям и организациям, несмотря на формы собственности, в течение года (до начала 2021года) внедрить электронный оборот цифровых документов. Также, все указанные юридические лица, в эти же сроки, должны представить свои электронные страницы в интернете.
Трансформация официального документооборота в цифру поможет выполнению программы социально-экономического развития страны на период 2019-2025 годов.
Указанный нормативный акт даст юридическое обоснование элементам и системным образованиям электронного обслуживания.
Напомним, что о темпах роста цифровой экономики в Туркменистане говорил кандидат экономических наук, председатель Союза экономистов Юрий Аронский. Эксперт отмечал, что цифровая трансформация экономики Туркменистана ― веление времени, а переход к ней поможет стране совершить скачок от группы стран, эволюционно осуществляющих переход, и присоединиться к мировым лидерам цифровой экономики.