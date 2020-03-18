В Туркменистане всегда защищались от вирусов лечебными свойствами гармалы

Принимая во внимание реально существующую серьёзную обстановку в мире, связанную с распространением различных инфекционных заболеваний, в Туркменистане в борьбе с этими болезнями дополнительно применяют метод, на основе старинного народного целительства, сообщает газета « Нейтральный Туркменистан ».

На протяжении веков многие народы использовали отвары, настои, мази, полученные из различных трав и растений в качестве важного способа лечения больных. Туркменскому народу, также издавна известны полезные свойства трав, произрастающих на этой земле. Одно из таких чудесных растений является — гармала, которая обладает целебными свойствами.

Лечебным свойствам этой травы, отведено много места в многотомном энциклопедическом научном труде президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Суть его заключается в поджигании букетиков травы и затем окуривании в жилых и других помещениях. Таким образом, если выражаться современным языком проводится профилактика от заражения инфекционных заболеваний.

Медицинской наукой доказано, что запах растения устраняет болезнетворные бактерии. И сегодня, в каждом доме пучок сухой гармалы, в качестве древнего оберега, висит над дверью многих туркменистанцев.

Полезные свойства этого растения, спустя века, помогают нынешним людям бороться с инфекционными заражениями.