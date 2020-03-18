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Минздрав Белоруссии заявил о неукоснительном выполнении рекомендаций ВОЗ

Минздрав Белоруссии заявил о неукоснительном выполнении рекомендаций ВОЗМинистр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник 17 марта заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране находится под полным контролем, и никаких отклонений от предписаний Всемирной организации здравоохранения нет, передаёт БЕЛТА.

Говоря на тему выполнения обязательных рекомендаций ВОЗ, глава министерства твёрдо констатировал, что Беларусь выполняет меры безопасности, адресованные в страну из штаба ВОЗ, более чем, кто-либо другой. По рассказу министра, заявление, подготовленное всемирной организацией, распространится через СМИ. В нём говорится, что усилия белорусских специалистов считаются верными и своевременными, а также, что запреты на пересечение границ не являются эффективными методами.

Обрисовывая панораму внутри страны Караник сообщил, что на нынешний момент ситуация с COVID 19 всеохватно контролируется, и очагов разрастания заболевания нет. За последние сутки, сообщений о новых случаях поражения вирусом не поступали, а та часть лиц, которая находилась под наблюдением, готовится к выписке, поскольку у них отрицательные показатели, подчеркнул глава минздрава.

Насчёт профилактических мер, Караник сказал, что предприняты шаги направленные на исключение попадания вируса на территорию страны. Что касается соседнего государства, то у них ситуация не очень положительная, поэтому отечественные службы дополнительно снизят риск завоза инфекции в Беларусь, объяснил главный медик страны.





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