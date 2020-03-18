Армине Оганян, главный редактор газеты "Грапарак" и другие жалуются, что больше не могут распространять дезинформацию

Армине Оганян, главный редактор газеты "Грапарак", которая специализируется на дезинформации, жалуется, что больше не может распространять дезу про коронавирус в Армении из-за введения ЧП.



Как мы пару дней говорили, после введения ЧП, работа газеты Грапарак и прочих живущих на дезинформации СМИ Армении с этого момента становится бессмысленной.

Работа газеты Грапарак и прочих живущих на дезинформации СМИ Армении с этого момента становится бессмысленной. Вся информация о ситуации с коронавирусом будет публиковать комендатура. СМИ обязаны публиковать только информацию комендатуры.