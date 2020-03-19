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Состоялся телефонный разговор президентов Киргизии и Казахстана

Состоялся телефонный разговор президентов Киргизии и Казахстана
Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 19 марта, в рамках телефонного разговора, побеседовал со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Во время беседы, официальные лица обсудили совместно принимаемые меры для предотвращения и не распространения инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Участники встречи уделили повышенное внимание осуществляемым действиям для того, чтобы вовремя преодолеть негативные последствия, вызванные эпидемией в торгово-экономической, социальной и транспортной областях двух государств.

Кроме того, президенты обсудили вопросы, которые касаются пребывания и перемещения транзитным путём по территории Казахстана граждан Киргизии, возвращающихся из других республик.

Жээнбеков и Токаев объединились во мнении, что требуется продолжить совместные и координированные меры по борьбе с распространением вируса и его дальнейших последствий.

Отметим, что 17 марта подтвердился первый случай заражения коронавирусом в Киргизии. Инфицированными оказались трое мужчин от 46 до 70 лет, которые прилетели из Саудовской Аравии после малого хаджа.





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