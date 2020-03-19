Шавкат Мирзиёев обратился к народу из-за пандемии Covid-19

– Узбекский народ, переживший различные испытания, повидавший и взлёты, падения, понимает сложившуюся ситуацию и подходит к вопросу сознательно. Религиозные деятели страны, в своих молитвах, просят мира и спокойствия государству, также, заболевшим, желают скорейшего выздоровления, – сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 марта провёл совещание, на котором обсудил вопросы махалли и семьи, а также затронул мировую проблему распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в

На совещании, было сказано, что данное заболевание проникло в Узбекистан извне. Поэтому, в конце прошлой недели образована специальная республиканская комиссия под руководством премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипова.

Скажем, что на данный момент несколько тысяч узбекских граждан находятся на карантине. Также, с 16 марта 2020 года, Узбекистан ввёл особый режим карантина, на котором ограничено проведение массовых мероприятий, кроме того, учащиеся всех образовательных учреждений отправлены на каникулы.

Для мониторинга ситуации, в каждой области страны созданы штабы во главе с градоначальниками.

Отмечено, что на особом режиме работы находятся все медучреждения Узбекистана. Для карантинных учреждений используются санатории и оздоровительные лагеря.

Добавим, что узбекистанцы, которые находятся за рубежом, возвращаются специальными авиарейсами. Ограничено движение на границе страны, но грузоперевозки не прекращены.

Отметим, что вирус сейчас более чем в 160 странах мира. С учётом масштаба распространения болезни ВОЗ придала инфекции статус пандемии. По последним данным на 19 марта, минздрав Узбекистана выявил вирус Covid-19 у 23 граждан страны.