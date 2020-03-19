Спикер парламента Белоруссии провела прямую линию с населением

Председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова 18 марта подвергла критике работу чиновников, представляющих местные органы власти, за формализм и пренебрежительное отношение к просьбам граждан. Следом провела прямую телефонную связь с населением, сообщает БЕЛТА

Связавшиеся со спикером граждане сообщили парламентарию, что ранее неоднократно обращались в месткомы со своими наболевшими вопросами, но никакой реакции в ответ не получили. Кочанова пообещала истцам во всём разобраться и взять ситуацию на контроль. В Беларуси действует соответствующий закон об обращениях граждан и должен неукоснительно исполняться, отметила спикер.

Реализация коммуникационного маршрута с обратной связью «чиновник-гражданин-чиновник», крайне важна для жизнеобеспечения общества, подчеркнула глава совета республики.

За несколько часов до Кочановой дозвонились десятки человек. Обращения были различными, это — сфера АПК, ЖКХ, предпринимательства и многого другого. Особо депутат выделила жителей витебского и гродненского регионов, обратившиеся просили создать больше рабочих мест с приличной зарплатой. Это очень важные просьбы, которые чиновники на местах будут решать, сказала представитель парламента.

Отдельно спикер отметила сознательность людей, которые помимо просьб, ещё и предлагали рациональные предложения, относительно социально-экономического развития города или района.