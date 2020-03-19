Работу таджикских учёных Рахмон назвал неэффективной

Научная деятельность в Таджикистане была оценена президентом страны Эмомали Рахмоном как неэффективная. Данное заявление лидер страны сделал 18 марта в рамках встречи с учёными республики. Он отметил, что необходимо оснастить лаборатории современным оборудованием, сообщает пресс-служба президента Таджикистана

В ходе своего выступления президент акцентировал внимание на том, что в условиях стремительного развития современных технологий нельзя допускать снижение темпов научного прогресса в стране. Он отметил, что, по сравнению с 1985 годом, количество кандидатов наук в Таджикистане сегодня меньше более чем в 2 раза. Данное число составляет 360 человек, добавил Рахмон.

Он поручил республиканскому центру обеспечения научных отраслей техническим оборудованием, аппаратурой, химическими материалами и экспедиционными средствами принять меры по оснащению научных и образовательных учреждений всем необходимым для ведения полноценной деятельности, соответствующей современным стандартам.

Президент также подчеркнул, что необходимо расширять использование современных технологий во всех сферах национальной экономики, укреплять техническое мышление населения, прежде всего, молодёжи, создавать благоприятные условия для развития фундаментальных наук.