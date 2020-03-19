Правительство Украины введёт пошлину на импорт электроэнергии из России

Украинские власти введут пошлину на импорт российской электроэнергии и угля, а также будут предоставлять более выгодные кредиты начинающим бизнесменам. Данный вопрос 18 марта обсудили члены кабмина в ходе очередного заседания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Украины

Размер денежного сбора на импорт электрической энергии и угля из Российской Федерации будет составлять 65%. Изменения вступят в силу с 1 апреля этого года. При этом было отмечено, что сюда не входит антрацит и коксующийся уголь, необходимый для металлопромышленности. Данной заявление сделал глава минкэномики Украины Игорь Петрашко.

В ходе собрания также было принято постановление относительно расширения программы «Доступные кредиты 5-7-9%» для представителей малого и микробизнеса. В рамках нововведения максимальный объём кредита, который может быть выдан соответствующим лицам будет увеличен до 2 млн гривен. Это на 33% больше предыдущего размера предоставляемого займа, отметил премьер Украины Денис Шмыгаль. По словам главы кабмина данные изменения окажут положительное влияние на развитие предпринимательства в стране.

В ходе совещания члены правительства также одобрили проект закона, направленный на бесперебойное обеспечение украинских военных надлежащим питанием.