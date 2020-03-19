Предприниматели Туркменистана отметили свой профессиональный праздник

Туркменские предприниматели отметили свой профессиональный праздник — День образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ). В честь 12-летия образования СППТ в Ашхабаде 17-18 марта прошли выставка и конференция Союза предпринимателей. Об этом сообщило интернет-издание: «Туркменистан: Золотой век»

Торжественная часть мероприятия прошла в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана, где расположилась выставка продукции членов СППТ. В ней участвовали свыше 200 предпринимателей.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обратился к участникам форума. Он выделил роль частного сектора в диверсификации национальной экономики, в инновационном развитии всех отраслей и регионов страны, создании современных импортозамещающих производств, укреплении экспортного потенциала.

— Эта выставка будет иметь важное значение в развитии отечественной сферы бизнеса, — отметил Бердымухамедов.

Данная выставка является платформой для торгово-экономического взаимодействия Туркменистана с традиционными и потенциальными партнёрами.

В здании Союза промышленников и предпринимателей прошла конференция. Её участники заслушали доклады о работе СППТ и его региональных отделений в 2019 году, обсудили задачи, стоящие перед отечественным бизнес-сообществом в русле Программы социально-экономического развития страны на 2020-2025 годы.

Участники обменялись мнениями по актуальным вопросам ведения бизнеса, в том числе определения наиболее перспективных направлений наращивания инвестиционных и инновационных процессов, производства импортозамещающей продукции и увеличения объёмов экспорта отечественных товаров.

В рамках форума состоялось подведение итогов конкурса СППТ «Лучший предприниматель года» и награждение победителей.

Напомним, что СППТ основан в марте 2008 года и объединяет в своих рядах более 24 тыс. представителей частного бизнеса.