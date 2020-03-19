Предприниматели Туркменистана отметили свой профессиональный праздник

Торжественная часть мероприятия прошла в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана, где расположилась выставка продукции членов СППТ. В ней участвовали свыше 200 предпринимателей.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обратился к участникам форума. Он выделил роль частного сектора в диверсификации национальной экономики, в инновационном развитии всех отраслей и регионов страны, создании современных импортозамещающих производств, укреплении экспортного потенциала.
— Эта выставка будет иметь важное значение в развитии отечественной сферы бизнеса, — отметил Бердымухамедов.
Данная выставка является платформой для торгово-экономического взаимодействия Туркменистана с традиционными и потенциальными партнёрами.
В здании Союза промышленников и предпринимателей прошла конференция. Её участники заслушали доклады о работе СППТ и его региональных отделений в 2019 году, обсудили задачи, стоящие перед отечественным бизнес-сообществом в русле Программы социально-экономического развития страны на 2020-2025 годы.
Участники обменялись мнениями по актуальным вопросам ведения бизнеса, в том числе определения наиболее перспективных направлений наращивания инвестиционных и инновационных процессов, производства импортозамещающей продукции и увеличения объёмов экспорта отечественных товаров.
В рамках форума состоялось подведение итогов конкурса СППТ «Лучший предприниматель года» и награждение победителей.
Напомним, что СППТ основан в марте 2008 года и объединяет в своих рядах более 24 тыс. представителей частного бизнеса.