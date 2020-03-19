Туркменистан продолжит работы по сохранению биоразнообразия Каракумов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 17 марта совершил поездку в пустыню Каракумы. Целью экскурса главы государства, стали вопросы по ознакомлению с экологической обстановкой. Об этом сообщает сайт « Туркменистан: золотой век ».

В ходе поездки глава государства осмотрел саксауловую рощу. Саксаул — самый распространённый в Каракумах кустарник, который сохраняет зелёный цвет своей кроны в самые жаркие летние месяцы. В Каракумах произрастают настоящие саксауловые леса. Лес саксаульников это живой памятник природы, который охраняется государством.

В Каракумах имеются деревья высотой от двух до семи метров. Кроме саксаула в пустыне растут песчаная акация, джузгун (кандым), солянка, гармала, ферула бадхызская, верблюжья колючка, астрагал, триостренница Карелина, ревень, полынь, каркас кавказский. В целом здесь произрастает около 300 видов растений, многие из которых эндемики.

Сделав остановку на одном из участков пустыни, туркменский лидер ознакомился с представленными ему проектами по сохранению и приумножению флоры и фауны Каракумов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал поручение продолжить совместно с авторитетными международными организациями научные работы, по оздоровлению экологии Каракумов и борьбе с опустыниванием.