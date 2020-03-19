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Армения апробировала новую систему поставок продовольствия для армии

Армения апробировала новую систему поставок продовольствия для армииПремьер-министр Армении Никол Пашинян 17 марта провёл совещание с представителями армейского командования и частного сектора, по вопросам внедрения новой системы продовольственного обеспечения для вооружённых сил страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства.

Никол Пашинян подчеркнул важность скорейшего внедрения новой системы, как для улучшения качества питания военнослужащих, так и для поддержки внутренних производителей.

Собравшиеся обсудили результаты работы пробной части программы, аспекты отмеченные министерством обороны страны и частными поставщиками, а также результаты мониторинга этого процесса со стороны государственной контрольной службы.

Участники отметили необходимость организации и проработки действенного, максимально прозрачного механизма выбора поставщиков, гарантии качества поставок, а также обоюдного контроля.

Глава правительства предложил выбор поставщиков осуществлять с помощью открытых тендеров, на основе здоровой конкуренции. Возникающие в процессе налаживания и дальнейшей работы вопросы, по словам премьера, следует решать системно.

Напомним, что в феврале 2019 года правительство Армении решило подключить к процессу закупок продуктов питания для нужд армии частный сектор. В конце декабря 2019 года Никол Пашинян лично посетил несколько воинских частей и ознакомился с новым рационом военнослужащих.





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