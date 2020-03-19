Международные ученые предлагают признать петроглифы Армении в качестве культурного наследия мира.

Группа немецких ученых, изучавших армянские петроглифы, предлагают признать армянские петроглифы в качестве культурного наследия мира и зарегистрировать их в ЮНЕСКО. Они обещали поддержать Армению в этом вопросе. Об этом заявил армяновед Гамлет Мартиросян, но сообщил, что перед тем, как обратиться к ЮНЕСКО, необходимо внести некоторые коррективы в исследования.

«Новые данные показывают, что петроглифы в Сюникском регионе были созданы от 14 до 15 000 лет назад, что означает, что они принадлежат каменному веку. В то время как исследования, проведенные в 1970-х годах, показывали, что эти петроглифы были созданы в эпоху бронзы.

Кроме того, исследователи прошлого не рассматривали рисунки на петроглифах в качестве надписей, но теперь есть основания рассматривать их как письменная информация. Если эти две поправки будут сделаны в текущих исследованиях, будут ответы на многие исторические вопросы, в частности вопросы, связанные с происхождением человечества и конкретным местом, где это произошло», — сказал Мартиросян.

Мартиросян также сообщил, что несколько монографий и исследований о армянских петроглифах только на армянском языке и что можно сказать, что мир ничего не знал о них до 2010 года. Ученый также отметил, что все зависит от того, какие шаги культурные структуры и организации Армении будут в этом задействованы, и что когда-нибудь мир сможет расшифровать все, что скрыто в армянских петроглифах.