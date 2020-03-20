Забытое место Азербайджана в истории человечества

30 августа 1991 года Верховный совет Азербайджанской ССР принял Конституционный акт о государственной независимости. Азербайджан
снова стал независимым государством, и в этом году он будет праздновать 26-летие своей независимости.
Однако очевидно, что Азербайджан
существует не 26 лет, а к этим двум десяткам лет необходимо прибавить как минимум 20 и даже 30 и 40 тысяч лет. Эту объективную реальность начинают осознавать во всем мире. Именно поэтому к очередной годовщине государственного праздника Азербайджана консорциум самых известных ученых, в состав которого входят историки, биологи, зоологи, теологи, представители точных наук, футуристы, астрофизики и астрологи, представляющие ведущие научно-исследовательские центры Европы, Америки, Азии, Африки и Австралии, при непосредственном, в то же время неафишированном содействии папы димского, далай-ламы, предводителей разных христианских, мусульманских и буддистских вероучений, решили опубликовать малую часть исследований о новых фактах забытого места и роли Азербайджана в человеческой цивилизации. Особо необходимо отметить координирующую роль Фонда Гейдара Алиева в оказании финансовой, материальной, моральной и профессиональной помощи в этих исследованиях.
Выявленные факты действительно архиважны и архиинтересны. Хотя надо отметить, что они кардинально отличаются от ставшей уже трафаретной и закостенелой парадигмы изучения истории, религии и других дисциплин. Особо революционными оказались новые открытия в изучении библейских текстов и религиозных течений.
Исследования Библии и различных религиозных течений всегда занимали особое место в науке. Надо отметить, что этими вопросами занимаются многочисленные исследовательские центры. Причем специфика данного вопроса заключается в том, что эти исследования не ограничиваются во времени и носят последовательный характер. И именно в данном контексте новые открытия, касающиеся роли и места Азербайджана в формировании религии в целом, имеют поистине вселенское значение.
В первой части исследования, опубликованной 8 января 2017 года (подробнее см.), указывалось на азербайджанское происхождение праотца человечества Адама и его жены Евы, подтверждением чего является то, что в азербайджанском языке слово «адам» переводится как «человек». Однако последние исследования показали, что слово «адам» восходит к протоазербайджанскому «атам», корень которого «ата» означает «отец», т. е. в данном контексте — «праотец человечества». Это открытие дает ключ к окончательному пониманию и идентификации месторасположения мифической Атлантиды. Ведь топоним «Атлантида» изначально звучал как «АТАлантида», т. е. земля отцов, отечество или прародина человечества. От этого же самого корня происходит и название Атлантического океана, ранее звучавшее как «АТАлантический», означавшего «морское отечество человечества». Кстати, русское слово «отечество» также является заимствованием из азербайджанского и ранее звучало как «АТАтечество» с тем же самым смыслом.
В данном контексте весьма неожиданными стали результаты исследования топонима «Манхэттен». Согласно господствующей теории, название этому острову, ныне составляющему сердце города Нью-Йорк, дало обитающее там индейское племя манахата. Однако на самом деле в основе слова «Манхэттен» (Manhattan) лежат азербайджанские слова «мян» и «hАтам», что означает «Я есть Атам или Адам». Таким образом, праотец человечества Адам впервые откликнулся на голос Всевышнего и на Его вопрос «кто ты?», ответил: «Я есть Атам или Адам». Это в корне переворачивает представления о локализации рая на земле. После этих революционных находок ученые-антропологи, палеонтологи и биологи всерьез начали рассматривать гипотезу о том, что люди не из Евразии мигрировали в Америку через Берингийскую сушу, а наоборот. Эту гипотезу косвенно подтверждает и название Чукотка, в основе которого видоизмененные временем два азербайджанских слова «чох» и «орта», что означает самая середина. И действительно, если посмотреть на карту, то на пути из Манхэттена, т. е. побережья Атлантического океана, к Европе, центру Евразии и Африки, Чукотка занимает серединное положение. И здесь древние азербайджанские мореплаватели и переселенцы не только точно указали географическое положение Чукотки как серединного звена миграции протолюдей, но и были первыми, кто ввел в оборот слово «экватор», в основе которого лежит азербайджанское слово «ики» — «два», т. е. линия, разделяющая земной шар на две половинки. И оно изначально звучало как «ИКИватор». Ранее мы уже говорили об этимологии Атлантического океана. Так вот, азербайджанцы дали название и Тихому океану. Слово «пасифик» в своем корне имеет азербайджанское слово «пиши» — «котенок» и изначально звучало как «Пишифик», т. е. «игривый и мирный».
Важным представляется также более точная расшифровка и других библейских имен, топонимов и этнонимов. Тщательные исследования десятков тысяч рукописей, наскальных изображений, документов, хранящихся в архивах Ватикана и целом ряде синагог по всему миру, выявили, что название города Иерусалим — колыбели трех мировых религий, имеет азербайджанское происхождение, в котором удивительным образом расшифровано предсказание эпохальных событий. Изначально название звучало как «Эрсалиб», трансформировавшись в «Эрусалиб», затем в «Эрусалим», «Ерусалим» и, наконец, в «Иерусалим». Так вот, название «Эрсалиб» состоит из двух слов: «эр» — «мужчина» и «салиб» — «крест». Получается, что основавшие 10 тысяч лет назад город азербайджанцы предвидели зарождение здесь христианства и распятие на кресте Христа. Кстати, само название Израиль изначально звучало как «Азераиль», явно показывая, кому принадлежит эта земля обетованная. Интересно, что река Иордан в своем корне имеет азербайджанское слово «йол» — «путь» и изначально название звучало как «Йолдан», служа своеобразным географическим указателем месторасположения земли обетованной.
Но этим азербайджанский след в библейских сюжетах не ограничивается. Имя ветхозаветного пророка Аарона, старшего брата Моисея, в своем корне имеет слово «ага» — «повелитель», «князь» и изначально звучало как «Агарон». Кстати, именно эту версию имени использует ряд соседних с нынешними азербайджанцами народов.
В основе имен ряда библейских персонажей лежит азербайджанское имя «Наби». Так, первоначально имя одного из ключевых персонажей Исхода Иисуса Навина звучало как «Иисус Наби». Кстати, город Иерихон, взятый Иисусом Навином после того, как его стены обрушились под криком еврейского войска, также имеет азербайджанское происхождение. В основе этого названия азербайджанское слово «ярыг» — «щель, расщелина» и изначально звучало как «Ярыгхон». По всей видимости, войска Иисуса Навина не разрушили все стены своим одновременным криком, а всего лишь пробили брешь на одном участке стен и через него вошли в город, завоевав его.
От имени Наби происходит и имя великого вавилонского правителя Навуходоносора, которое в оригинале звучало как «Набихудоносор». Кстати, имя Наби лежит и в основе названия американского штата Небраска, которое в оригинале звучало как «Набираска», африканской страны Намибия и древнейшей в мире пустыни Намиб.
Говоря о Навуходоносоре, следует отметить, что столица его государства — город Вавилон также был основан в незапамятные времена древними азербайджанцами и имел название «Бабилан» или «Отец змей». По всей видимости, именно по этой причине шумеро-аккадский бог нижнего мира Нингишзида изображался как рогатый змей. Иначе и быть не могло, так как само название «шумер» имеет азербайджанское происхождение и изначально звучало как «сумард» или «люди воды», наверное, имея в виду географическое расположение Шумера в междуречье Тигра и Ефрата.
Галилейское море и название исторической области Израиля Галилеи также имеет азербайджанское происхождение и изначально звучало как «Гёлилея», в основе которого азербайджанское слово «гёль» — «озеро». Здесь вообще имел место нонсенс. Фактически получается, что название Галилейское море дословно переводится как «озеро море». Кстати, и в названии Голландия присутствует азербайджанских корень «гёль». Но здесь имелось в виду море, которое зачастую затапливало обширные территории данной страны. Именно поэтому азербайджанцы, поселившиеся здесь несколько тысяч лет назад, назвали эту страну «Гёльландия» — «страна воды». Название же Нидерланды также имеет азербайджанское происхождение и изначально звучало как Надирландия. По всей видимости, предводителем протоазербайджанских племен, обосновавшихся в Голландии, был некий Надир, давший второе название этой стране. Имя Надир до сих пор весьма распространено в Азербайджане и сопредельных странах.
Кстати, название нидерландской столицы — Амстердам также имеет азербайджанское происхождение. Поселение было основано именно упомянутым азербайджанским полководцем, по другим данным — флотоводцем Надиром, которого называли «ами» — дядя, батя. На месте будущей голландской столицы дядя Надир соорудил некую постройку, по-азербайджански — «дам», хотя другие исследователи считают, что там Надир основал хорошую чайхану, и чай был настоявшимся и очень вкусным (по-азербайджански — «дям»). От этого и произошло название Амстердам, изначально звучавшее, как АМИстерДам или АМИстерДям. Интересно, но азербайджанское слово «ами» в голландской транскрипции — «амистер» было заимствовано англичанами и трансформировалось в известное во всем мире слово «мистер».
Библейский персонаж Голиаф также имел азербайджанское происхождение. Его имя изначально звучало как Гулиаф. Мнения авторитетных ученых здесь расходятся. Одни считают, что в основе этого имени азербайджанское слово «гул» — «демон», другие исходят из второго значения слова «гул» — «раб». Но все они единодушны относительно происхождения этого слова и самого Голиафа.
Азербайджанское происхождение имеет и имя другого библейского персонажа — Далилы, в основе которого слово «дяли» — «сумасшедшая», «дерзкая». От азербайджанского корня «дяли» образовалось и название американского штат Делавэр, вначале звучавшего как «Дяливер», что показывало воинственность местных племен.
Слово архангел также азербайджанского происхождения и заключает в себе слова «архайын» (спокойный, уверенный) и «гяль» (приходить), т. е. архайынгяль это тот, кто, получив соответствующий наказ от Всевышнего, может спокойно и уверенно прийти на землю и выполнить волю Бога.
Многие ученые считают, что египетским фараоном, при котором имел место Исход, был Рамсес Великий, правящий Египтом в 1279−1213 гг. до н.э. Так вот, в его имени также отчетливо проявляется азербайджанский корень. Изначально оно звучало как Рамизес, в основе которого до сих пор весьма распространенное азербайджанское имя Рамиз.
Говоря о Египте, не можем обойти вниманием и одного из самых загадочных и противоречивых фараонов в истории этого государства Аменхотепа IV, более известного как Эхнатон, правившего в 1375—1336 гг. до н. э. Именно он впервые в истории попытался ввести единобожие, провозгласив единственным богом, творцом и создателем вселенной Атона. Но думать, что этот фараон был сумасшедшим или создал этого бога своим воображением, конечно же, не научно. Последние данные выявили, что на самом деле истинное имя Атона было Атаон, в основе которого азербайджанское имя «ата» — «отец», т. е. Эхнатон попытался вернуть древнюю религию первочеловека Адама (Атама) в единого Бога Отца. Кстати, его жена, одна из самых красивых женщин за всю историю человечества, царица Нефертити, также была азербайджанкой, и ее имя изначально звучало как Нуфартити. Имя Нуфар до сих популярно в Азербайджанской Республике.
Азербайджанское происхождение имеет и имя Будда, которое изначально звучало как «Путда». Слово «пут» — древнетюркское и означает «идол», показывая, что Будде люди поклонялись как идолу и божеству.
В предыдущих исследованиях показано и азербайджанское происхождение слова Италия, в основе которого слово «ит» — «собака». Именно собака, а не волчица вскормила легендарных Рема и Ромула. Новые исследования не только доказали, но и закрепили эту гипотезу. Правда, было выявлено, что Ромул и Рем являются не отдельными личностями, а олицетворяют два народа — латинов и этрусков соответственно. Таким образом, Ромул, убивший своего брата Рема, олицетворяет победу латинов над этрусками и последующую ассимиляцию последних. Кстати, в основе этнонима этруск опять-таки азербайджанское слово «ит» — «собака», и изначально звучало как «итруск», т. е. потомок Рема, вскормленный собакой.
Надо отметить, что имя Рем осталось в азербайджанском языке, трансформировавшись в РАМиль или РЯМиль. Это имя вошло в азербайджанский язык со дня смерти Рема и переводится как «год Рема». Производным от азербайджанского имени Рамиль является и имя Рама или Рамачандра — аватара Вишну, сошедшего в мир около 1,2 млн лет тому назад.
Невидимая, но необыкновенно мощная связь на уровне подсознания латинов, других племен и народов Италии с Азербайджаном проявилась в самых различных ипостасях. Примечательно, что никто до сих пор не обратил внимания на весьма интересный факт — латинский алфавит. Его первая и последняя буквы — «а» и «z», являются зашифрованным кодом, показывающим роль и место Азербайджана в мировой истории, ведь они являются основой этнонима АЗербайджанцы и топонима АЗербайджан
. Это своего рода альфа и омега, начало и конец мировой цивилизации, истории человечества, его суть, материальная и духовная составляющая.
Все это лишний раз показывает роль этой библейской цивилизации не только для нашей планеты, но солнечной системы в целом. Конечно, выявленные факты и результаты исследований будут заклеймены антиазербайджанскими силами как сущий бред, не имеющий ничего общего с историей, лингвистикой, культурой, этнографией и другими науками, как грубая и наглая фальсификация.
Такая реакция, естественно, ожидаема, но вопреки всему азербайджанские ученые и их соратники в разных частях света будут продолжать биться над этой сверхсложной задачей, и, учитывая нынешнее развитие технологий, нас ждут еще новые невероятные, но очевидные открытия, новые факты и доказательства забытого места Азербайджана в истории человечества. Лозунг советского времени «Широко шагает Азербайджан
» последовательно расширяет географию этой древнейшей страны и спектр ее влияния.