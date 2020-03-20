Белорусский лидер посетил завод по выпуску медицинской аппаратуры

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 20 марта ознакомился с деятельностью научно-производственного предприятия «Адани». Предприятие является частным и занимается выпуском медицинской электроники. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Главу государства встретил основатель компании Владимир Линёв. Президент спросил откуда пришло название компании. Руководитель производственного объекта пояснил, что это производная аббревиатура на английском языке, в переводе означающая «новые аналитические приборы». Линёв напомнил президенту, что холдинг был создан почти 30 лет назад и тогда занимался проектированием ядерно-физической аппаратуры.

Глава компании поведал белорусскому лидеру, что спустя годы предприятие модернизировалось и технически перевооружилось. Сегодня, сходящая с конвейера продукция «Адани» в объёме 85% отправляется на экспорт, что в свою очередь даёт стабильный рост финансовых показателей, отметил бизнесмен. В ходе экскурса по сборочным цехам, президента ознакомили с особенностями технологического процесса, показали лабораторные отсеки и опытные участки.

Продукция, производимая в «Адани», — аппараты цифровой визуализации медицинского рентген-изображения и системы лечебного контроля. Начиная с 2010 года холдинг — резидент свободной экономической зоны «Минск». За эти годы здесь создано 545 трудовых вакансий, и основной капитал превысил десятки миллионов долларов.