Президент Молдовы отправился с рабочей поездкой на север страны

Глава государства Молдавии Игорь Додон 19 марта, в рамках рабочей поездки, побывал в городе Бельцы, где было проведено совещание с руководителями районных Комиссий по чрезвычайным ситуациям. В ходе собрания президент отметил, что в нынешнем году на реконструкцию дорог в регионе будет выделено не менее 40 миллионов леев из государственного бюджета. Об этом сообщает

Кроме того, на собрании обсудили ряд вопросов, которые касаются нынешней обстановки в Бельцах.

Лидер страны обратился к правительству с распоряжением, чтобы при внесении поправок в госбюджет, предусмотрели дополнительную выдачу 25 миллионов леев на ремонтирование дорог северной столицы, учитывая их плохое состояние.

Изначально была указана сумма выдачи в 2,1 миллионов леев, что говорит о превышении тарифа, не менее чем в десять раз.

Отметим, что это высший показатель объёмов финансовых средств, которые правительство Молдовы выделило городу для реконструкции дорог в течение десяти лет.

Додон с уверенностью заявил, что и дальше будет поддерживать северную столицу.