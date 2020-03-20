Президент Молдовы отправился с рабочей поездкой на север страны

Кроме того, на собрании обсудили ряд вопросов, которые касаются нынешней обстановки в Бельцах.
Лидер страны обратился к правительству с распоряжением, чтобы при внесении поправок в госбюджет, предусмотрели дополнительную выдачу 25 миллионов леев на ремонтирование дорог северной столицы, учитывая их плохое состояние.
Изначально была указана сумма выдачи в 2,1 миллионов леев, что говорит о превышении тарифа, не менее чем в десять раз.
Отметим, что это высший показатель объёмов финансовых средств, которые правительство Молдовы выделило городу для реконструкции дорог в течение десяти лет.
Додон с уверенностью заявил, что и дальше будет поддерживать северную столицу.