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Из Туркменистана в Иран доставлен гуманитарный груз

Из Туркменистана в Иран доставлен гуманитарный грузВ провинции Хорасан-Резави Исламской Республики Иран 19 марта состоялась передача гуманитарного груза, доставленного из Туркменистана.  В его составе предметы медицинского назначения и продовольственная продукция. Об этом сообщил официальный сайт TDH.

Гуманитарная помощь иранскому народу доставлена по распоряжению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В комплектации важного груза были задействованы министерства здравоохранения и медицинской промышленности, торговли и внешнеэкономических связей, Союз промышленников и предпринимателей. Ответственность за отправку, своевременную доставку и организованную передачу гумпомощи была возложена на министерство иностранных дел Туркменистана.

С благодарностью принимая помощь от своего ближайшего соседа – туркменского народа, представители руководства, управления здравоохранения иранского города Дерегез, высказали слова глубокой признательности президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову  за поддержку иранского населения в сложившихся условиях пандемии.





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