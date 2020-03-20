Из Туркменистана в Иран доставлен гуманитарный груз

В провинции Хорасан-Резави Исламской Республики Иран 19 марта состоялась передача гуманитарного груза, доставленного из Туркменистана. В его составе предметы медицинского назначения и продовольственная продукция. Об этом сообщил

Гуманитарная помощь иранскому народу доставлена по распоряжению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В комплектации важного груза были задействованы министерства здравоохранения и медицинской промышленности, торговли и внешнеэкономических связей, Союз промышленников и предпринимателей. Ответственность за отправку, своевременную доставку и организованную передачу гумпомощи была возложена на министерство иностранных дел Туркменистана.

С благодарностью принимая помощь от своего ближайшего соседа – туркменского народа, представители руководства, управления здравоохранения иранского города Дерегез, высказали слова глубокой признательности президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за поддержку иранского населения в сложившихся условиях пандемии.