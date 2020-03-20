В Узбекистане создали антикризисный фонд

– Сейчас промышленные предприятия, предприниматели и экспортёры ждут от нас конкретных и эффективных мер. В связи с этим, создание резервов для возмещения возможных экономических потерь и обеспечения макроэкономической стабильности должны быть основной задачей правительства, – сказал Шавкат Мирзиёев.

Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 19 марта состоялось видеоселекторное совещание по вопросам смягчения негативного воздействия коронавирусной пандемии на уровень жизни населения и сфер экономики. Об этом сообщили в

По этой причине, президент подписал указ, о первоочерёдных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии, для этого создаётся антикризисный фонд в объёме более 1 миллиарда долларов.

Шавкат Мирзиёев поручил направить средства фонда, в первую очередь, на предотвращение распространения коронавируса, обеспечение медучреждений медикаментами, средствами защиты и диагностики.

На совещании отмечено, что к борьбе с вирусом Covid-19 в Узбекистане привлечены около 5,5 тысяч медработников. Узбекский лидер поручил оказывать медперсоналу материальную и моральную поддержку, также выплачивать надбавку в размере 120 процентов оклада.

Глава государства подчеркнул, что необходимо своевременно выявлять заболевших и усилить внимания к профилактике, обеспечить все инфекционные больницы в регионах экспресс-тестами.

Добавим, что в Узбекистане количество заражённых коронавирусом Covid-19, на 20 марта, достигло 33 человека.