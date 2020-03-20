Президент Киргизии встретился с председателем Национального банка

Глава государства Киргизии Сооронбай Жээнбеков 20 марта провёл встречу с директором Национального банка Толкунбеком Абдыгуловым. В ходе разговора, Абдыгулов доложил президенту о том, что коммерческим банкам поручили предоставлять отсрочку по погашению кредитов минимум на 90 дней. Об этом сообщает

Кроме того, глава банка представил отчёт о принятых мерах для сохранения финансовой стабильности, а также о смягчении негативного воздействия внешних причин на курс обмена нацвалюты.

Абдыгулов предоставил информацию о проводимой работе, с целью сглаживания негативных последствий для экономики страны, в связи с коронавирусной инфекцией.

По словам председателя, на сегодняшний день, на рынке валюты отмечается повышенный спрос на доллары США. Повышение курса иностранной валюты связано с изменчивостью на мировых рынках финансов и на рынках главных партнёров Киргизии.

В свою очередь, лидер страны подчеркнул, что необходимо выработать и утвердить антикризисные меры для снижения негативного экономического влияния.