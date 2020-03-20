Президент Казахстана осмотрел блокпост на подступах к столице

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 19 марта выехал с инспекцией на границу столицы и осмотрел блокпост, расположенный в окрестностях посёлка Жибек Жолы. Пост, с жёстким уровнем контроля, установлен в связи с чрезвычайным положением из-за пандемии вируса нового типа COVID 19. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

По результатам осмотра, лидер Казахстана положительно охарактеризовал исполнение норм, в действующей чрезвычайной ситуации. Он отметил слаженную работу сотрудников столичного акимата, МВД, минобороны и нацгвардии. Здесь же главе государства, о ходе борьбы с инфекцией и её последствиями, доложили руководители городского управления, минздрава, МВД и военного ведомства.

Заслушав отчёты, президент заострил внимание на самоотверженном труде специалистов отечественной медицины и распорядился стимулировать их старания премиями. Обращаясь к главе правительства Аскару Мамину, Касым-Жомарт Токаев отметил сложные кризисные условия в мире, и призвал привлечь все соответствующие интеллектуальные ресурсы, к разработке новой методики и подходов в управлении экономической конъюнктурой государства.

Далее, через представителей СМИ, обращаясь к гражданам страны казахстанский лидер сказал, что без таких строгих мер как полная изоляция, к сожалению, обойтись нельзя. В качестве примера, глава государства привёл удручающую общемировую картину, и, исходя из этого, попросил всех жителей Казахстана проявлять понимание, терпение и солидарность.