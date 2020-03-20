 
  • 19:50 – Таджикистан укрепит сотрудничество с Японией в сфере промышленности 
  • 10:30 – Беларусь предлагает организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов 
  • 16:00 – Экономика Азербайджана в катастрофической ситуации 
  • 22:25 – Международные ученые предлагают признать петроглифы Армении в качестве культурного наследия мира. 
  • 18:37 – Руслана призналась, в чем секрет ее крепкого брака 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Таджикистан укрепит сотрудничество с Японией в сфере промышленности

Таджикистан укрепит сотрудничество с Японией в сфере промышленностиВласти Таджикистана будут наращивать отношения с Японией в сфере промышленности. Обсуждение вопроса состоялось 18 марта в рамках встречи министра промышленности Таджикистана Файзуллозода Заробиддина и новоназначенного японского посла Такаюки Мияшита. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба минпромышленности Таджикистана.

Министр проинформировал главу дипломатического представительства о сферах деятельности, достижениях и проблемах соответствующей отрасли. Было отмечено, что промпроизводство нуждается в дополнительных финансовых средствах и новых технологиях.

Посол отметил, что японская сторона заинтересована в развитии промышленного сектора Таджикистана. Было подчеркнуто, что основной акцент при развитии взаимных связей между странами будет сделан на скорейшей реализации ряда совместных промышленных проектов. По итогам переговоров был намечен план дальнейших действий в данном направлении.

Напомним, что в рамках взаимовыгодного сотрудничества страны за 28 лет подписали 63 договора межправительственного характера. Важными событиями для партнёрства между государствами являются встречи президентов в рамках диалога «Центральная Азия + Япония».





  •   Просмотров Сегодня: 12


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Власти Таджикистана выразили несогласие с критикой США
    » Минтруда Таджикистана расширит работу по защите прав мигрантов
    » Правительство Таджикистана разработает новый план борьбы с коронавирусом
    » Таджикистан расширит партнёрство со странами Евросоюза в сфере туризма
    » Таджикистан расширит сотрудничество с Китаем в различных сферах
    » Промпроизводство в исправительных учреждениях расширят власти Таджикистана
    » Таджикистан продолжит бороться с коррупционной деятельностью
    » Промышленный сектор Таджикистана будет расширяться
    » Рахмон обсудил дальнейшее партнёрство между Таджикистаном и Международной финансовой корпорацией
    » Глава минздрава Таджикистана рассказал об успехах в области здравоохранения
    » Президент Узбекистана принял мэра Душанбе
    » Президент Таджикистана посетил парламент Армении
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Минздрав Украины разработал 4 сценария реагирования на коронавирус

    • 20:27
    • 11
    • 0

    Таджикистан укрепит сотрудничество с Японией в сфере промышленности

    • 19:50
    • 13
    • 0

    5 хитростей, с помощью которых женщина способна всецело овладеть мыслями мужчины

    • 19:45
    • 16
    • 0

    Президент Казахстана осмотрел блокпост на подступах к столице

    • 18:05
    • 16
    • 0

    В Узбекистане создали антикризисный фонд

    • 17:21
    • 15
    • 0

    Президент Киргизии встретился с председателем Национального банка

    • 16:11
    • 26
    • 0

    Из Туркменистана в Иран доставлен гуманитарный груз

    • 15:13
    • 17
    • 0

    Белорусский лидер посетил завод по выпуску медицинской аппаратуры

    • 13:10
    • 17
    • 0

    Президент Молдовы отправился с рабочей поездкой на север страны

    • 11:44
    • 19
    • 0

    Международные ученые предлагают признать петроглифы Армении в качестве культурного наследия мира.

    • 22:25
    • 60
    • 0

    Вот что происходит с телом, когда вы не занимаетесь любовью

    • 19:02
    • 55
    • 0

    Туркменистан продолжит работы по сохранению биоразнообразия Каракумов

    • 18:32
    • 65
    • 0

    Армения апробировала новую систему поставок продовольствия для армии

    • 17:29
    • 53
    • 0

    Предприниматели Туркменистана отметили свой профессиональный праздник

    • 15:14
    • 61
    • 0

    Правительство Украины введёт пошлину на импорт электроэнергии из России

    • 14:04
    • 54
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57528
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52406
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47914
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43352
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37191
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 35776
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35754
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32996
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31309
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30431
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24128
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23321
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23109
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20810
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 20006
    • 0

    Минздрав Украины разработал 4 сценария реагирования на коронавирус

    • 20:27
    • 11
    • 0

    Таджикистан укрепит сотрудничество с Японией в сфере промышленности

    • 19:50
    • 13
    • 0

    Президент Казахстана осмотрел блокпост на подступах к столице

    • 18:05
    • 16
    • 0

    Президент Киргизии встретился с председателем Национального банка

    • 16:11
    • 26
    • 0

    В Узбекистане создали антикризисный фонд

    • 17:21
    • 15
    • 0

    Из Туркменистана в Иран доставлен гуманитарный груз

    • 15:13
    • 17
    • 0

    Президент Молдовы отправился с рабочей поездкой на север страны

    • 11:44
    • 19
    • 0

    Белорусский лидер посетил завод по выпуску медицинской аппаратуры

    • 13:10
    • 17
    • 0

    Международные ученые предлагают признать петроглифы Армении в качестве культурного наследия мира.

    • 22:25
    • 60
    • 0

    Армения апробировала новую систему поставок продовольствия для армии

    • 17:29
    • 53
    • 0

    Туркменистан продолжит работы по сохранению биоразнообразия Каракумов

    • 18:32
    • 65
    • 0

    Предприниматели Туркменистана отметили свой профессиональный праздник

    • 15:14
    • 61
    • 0

    Правительство Украины введёт пошлину на импорт электроэнергии из России

    • 14:04
    • 54
    • 0

    Работу таджикских учёных Рахмон назвал неэффективной

    • 12:45
    • 56
    • 0

    Спикер парламента Белоруссии провела прямую линию с населением

    • 13:02
    • 60
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА