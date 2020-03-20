Таджикистан укрепит сотрудничество с Японией в сфере промышленности

Власти Таджикистана будут наращивать отношения с Японией в сфере промышленности. Обсуждение вопроса состоялось 18 марта в рамках встречи министра промышленности Таджикистана Файзуллозода Заробиддина и новоназначенного японского посла Такаюки Мияшита. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба минпромышленности Таджикистана

Министр проинформировал главу дипломатического представительства о сферах деятельности, достижениях и проблемах соответствующей отрасли. Было отмечено, что промпроизводство нуждается в дополнительных финансовых средствах и новых технологиях.

Посол отметил, что японская сторона заинтересована в развитии промышленного сектора Таджикистана. Было подчеркнуто, что основной акцент при развитии взаимных связей между странами будет сделан на скорейшей реализации ряда совместных промышленных проектов. По итогам переговоров был намечен план дальнейших действий в данном направлении.

Напомним, что в рамках взаимовыгодного сотрудничества страны за 28 лет подписали 63 договора межправительственного характера. Важными событиями для партнёрства между государствами являются встречи президентов в рамках диалога «Центральная Азия + Япония».