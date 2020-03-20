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Минздрав Украины разработал 4 сценария реагирования на коронавирус

Минздрав Украины разработал 4 сценария реагирования на коронавирусВ министерстве здравоохранения Украины разработали 4 сценария противодействия коронавирусу. Данную информацию предоставил 19 марта замглавы ведомства Виктор Ляшков, в ходе пресс-конференции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Украины.

Начальным этапом на пути к минимизации распространения инфекции на территории страны стало создание оперативного штаба. Группа была сформирована сразу после выявления случаев массового распространения вируса в Китае. 

Ляшко отметил, что с первых дней появления инфекции власти Украины чётко знали порядок действий при возникновении той или иной опасной для граждан ситуации. В каждой области были созданы по два комплекса специальных больниц и две оперативные группы медсотрудников. Соответствующие учреждения были оснащены всем необходимым оборудованием.

Разработанные сценарии реагирования включают несколько этапов. Первый этап стратегии подразумевает один случай заражения, далее предусматривается план действий при распространении инфекции внутри страны и затем принятие усиленных мер при вспышке коронавируса, добавил замминистра.

На данный момент украинские власти готовятся к следующей фазе борьбы с COVID — 19. Сюда входит процесс перепрофилирования больниц. Для 20% граждан Украины, которых надо будет госпитализировать, была создана интерактивная карта. Онлайн-платформа поможет диспетчерам по ЧС понять в какую больницу везти человека.





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