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Турал Гянджалиев предводитель общины янычар – творящих геноцид

 
Каждый раз пыталась не реагировать на Ваш бред и упорно искала пути для диалога с Вами. Однако, к сожалению, у меня постоянно складывалось впечатление, что передо мной образ очередного янычара.

Быть может, Вы знаете о своей родовой принадлежности, когда по воле "отца народов” Сталина в 1936 году было выдумано название "азербайджанец”. Вы ковались и закалялись в атмосфере фальши, армянофобии, и скрыть это Вам не удается. Такое состояние присуще людям Вашего поколения, в пределах Вашего государства: состояние непомерной ненависти к армянам, к нации, которую вы убивая изгнали и селились в их домах, на земле, веками принадлежащей им. Да и не только армян.
 
Вы – типичный отпрыск расистского режима Баку. Своими мыслями и агрессивной риторикой, Вы сегодня продолжаете геноцид в отношении армян Арцаха. Сегодня Вы под предлогом членства в общине призываете в свои ряды янычар – творящих геноцид.

И насколько враждебным должно быть поведение Ваших янычар по отношению к талышам, лезгинам, аварам или другим подъярёмным бакинскому режиму коренным народам, которые были наречены этническими меньшинствами.
Вы говорите о "мирном сосуществовании”, которое Вы себе вообразили, однако невозможно мирно жить в условиях навязанного мира, и не создают мир на лжи.

Не могут армяне мирно жить ни в Баку, ни в Гардманке ни в Гандзаке, ни в Нахиджеване, ни в Шаки-Ширване, или в Арцахе, бок о бок с людьми, зацикленными на ненависти к армянам и изувеченной геноцидальными идеями психикой.
Армяне знают, что значит мир и являются его истинными хранителями, именно организовывая самооборону на единственном осколке своей Родины, а Вы стремитесь сломить защиту армянства и на этом осколке. Было бы странно видеть рядом с вами Акрама Айлисли, Зейнала Ибрагимова или Арифа Юнусова.

Возле Вас собрались спонсоры и предводители геноцида 1987-1992 годов. А рассказывали ли они, чем веял Баку в январе 1990 года, когда во дворах заживо сжигали армян? Отдаются ли у Вас в ушах крики и стоны 10-летней Викочки, единственной внучки иранской семьи, живущей на улице Красина в Баку? Ее изнасиловали на глазах дедушки, бабушки, отца и матери, а потом сожгли, как и ее дедушку, бабушку и других, только из-за того, что ее папа был армянином. Бедной Викочке и членам ее семьи это не простилось.
Когда вы шагаете по надутым от нефтедолларов улицам Баку или по набережной Каспийского моря, в скверах, слышите ли Вы отголоски безнадежного шума и криков, которые ещё долго не перестанут звучать, пока в Мире все еще живет Совесть. Это были крики армян, в тела которых втыкали горящие сигареты, которых резали, заживо сжигали, бросали в холодный Каспий, насиловали на пароме, подвергали медленной мучительной смерти, повесив на деревьях чинари как елочные игрушки․
Встречали ли Вы когда-нибудь в Питере Вашего сородича-таксиста, который сбежал из Баку в 1990г. и не захотел, чтобы его "12-летний сын вырос в городе убийц”,- это слова упомянутого водителя. Он не может находиться ни рядом с вами, ни быть членом вашей общины.

Да, город убийц покидали не только армяне. Например родители изнасилованной, увеченной и убитой в январе 1990 года в своей квартире в Баку семнадцатилетней еврейки Веры Бессантиной. Интересовались ли Вы, почему фотография этой юной девушки появилась на Аллее так называемых "шахидов”? Или Вас уже просветили о логике геноцида, и Вы ее полностью восприняли и поняли?
Когда-либо осмеливались ли с Вами говорить те бакинцы и сумгаитцы, которые спасали армян от этой мясорубки геноцида. Вряд ли они осмелились бы откровенничать, Вас муштровали для эксплуатации мясорубки геноцида, и Вам истина противопоказана.

Разве бакинский или сумгаитский армянин тоже был "сепаратистом”, и если да, то это ли ответ? А как получилось, что в Тбилиси не резали абхазов, в Кишиневе – русских, в Лондоне – ирландцев, а в Баку была учинена резня армян. То есть в Баку и Сумгаите были убиты армяне, и проблема была не в «сепаратизме», а в том, что изначально в основу искусственно созданного в 1918 году государства был заложен принцип продолжения геноцида, когда регулярная армия Турции, совершая геноцид, по локоть в крови, вошла в Баку.
Вы не один из тех «азербайджанцев», которые прятали в своих домах армянские семьи от своих сородичей-кровопийц, подвергая опасности себя и свою семью. Вы из стаи ваших сородичей-кровопийц и Вам было поручено преследовать 700 000 армян, бежавших из Азербайджанской ССР в 1987-1992 годах и ставших беженцами, на территориях, освобожденных от ига авторов геноцида, где они по сей день в безопасности проживают под защитой Республики Арцах.

В прошлом году Вы проводили встречи в США, Вы даже не вспомнили о многих живущих в США беженцах из Баку, помимо армян, среди них под бременем тяжелых воспоминаний живут евреи, ассирийцы, греки, русские у которых даже слово Баку вызывает невообразимую боль. Но Вам не платят, чтобы Вы искали правду.

Вы говорите о лжи Ходжалу, Вы фальшивый и трусливый дипломат, Вы уничтожаете память о мужественном поборнике правды Чингизе Мустафаеве, присоединяясь к его убийцам и насильникам и отрицаете свежие и неподкупные показания Президента Муталибова от 2 апреля 1992 года.

Объем этой фальсификации, вопиющая ложь и политика разрушения человеческой жизни и достоинства полностью поглотили Вас, сделав Вас очередным "болтом” этой машины лжетворения.
Конечно, Вы глава общины, предводитель общины янычар – творящих геноцид.
 
Мариам Авакян
Координатор Съезда беженцев из Азербайджанской ССР
14.02.2020г.


  Источник:FMG NEWS

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