Президент Армении пообщался с министром здравоохранения

Президент Армении Армен Саркисян 20 марта повстречался с министром здравоохранения республики Арсеном Торосяном. Стороны обсудили текущую ситуацию с вирусной угрозой в стране, а также возникающие проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства

Глава медицинского ведомства рассказал президенту о реалиях, с которыми столкнулась страна в борьбе с инфекцией, а также принимаемых на сегодняшний день мерах противодействия.

Глава государства, со своей стороны, ещё раз выразил поддержку всем принимаемым правительством мерам, а также предложил содействие в деле сотрудничества с другими странами и заинтересованными международными организациями.

Добавим, что в эти дни президент Армен Саркисян подключился к программе дистанционного образования и выступил с онлайн-лекциями. Также, глава государства, с целью повысить образовательные и исследовательские навыки и интересы студентов, дал задания, связанные с распространением мировой угрозы – вируса COVID-19: рассмотреть изменения в современном ближневосточном регионе, математическое моделирование и предотвращение глобальных рисков – глобальные эпидемии, способы преодоления глобальных рисков.

Работы должны быть изложены не более чем на 20 страницах. Гуманитарии отправят свои труды на почту – homework1@president.am, а физики и математики – homework2@president.am, указав информацию о себе. Три выдающиеся работы будут удостоены президентской премии.

Президент подчеркнул, что сейчас люди переживают особые времена, когда коронавирус распространяется в Армении и по всему миру. Каждый из нас, отметил Армен Саркисян, стремится жить не за счёт самоизоляции, а за счёт определённого расстояния от других. Президент посоветовал использовать это время с пользой, для накапливания знаний, размышлений, открытий, что станет опорой достижения прорывных результатов в будущем.