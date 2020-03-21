Президент Киргизии провёл заседание Совета безопасности

Глава Республики Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков 21 марта, в рамках заседания Совбеза, встретился с руководством государственных органов, членом правительства Чуйской области и мэром столицы. В ходе обсуждения вопросов о принятых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, члены кабинета министров предложили ввести с 22 марта 2020 года режим чрезвычайной ситуации по всей стране, для обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщает

По итогам обсуждения данной темы и учитывая мнения остальных участников совещания, было принято решение о том, что главе правительства республики Мухаммедкалый Абылгазиеву поручается ввести режим ЧС, сроком на один месяц с 22 марта.

Согласно требованиям, кабинету министров, вместе с членами Совбеза, нужно разработать программу оперативных действий при объявлении чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в связи с данным режимом переносится дата голосования выборов местных кенешей, которое должно было состояться двенадцатого апреля текущего года.