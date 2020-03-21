Президент Киргизии провёл заседание Совета безопасности

По итогам обсуждения данной темы и учитывая мнения остальных участников совещания, было принято решение о том, что главе правительства республики Мухаммедкалый Абылгазиеву поручается ввести режим ЧС, сроком на один месяц с 22 марта.
Согласно требованиям, кабинету министров, вместе с членами Совбеза, нужно разработать программу оперативных действий при объявлении чрезвычайной ситуации.
Кроме того, в связи с данным режимом переносится дата голосования выборов местных кенешей, которое должно было состояться двенадцатого апреля текущего года.