В Украине вылечили первого пациента с коронавирусом

Медики смогли помочь гражданину из Черновцов избавиться от COVID — 19. Для подтверждения достигнутого успеха было проведено два лабораторных анализа, и во всех случаях результат был отрицательный, отметил Зеленский. Президент также призвал всех жителей сохранять спокойствие и избегать мест, где скапливается большое количество людей.
Было также подчеркнуто, что в Институте молекулярной биологии при Нацакадемии наук Украины была изготовлена первая партия экспресс — тестов, которые уже были доставлены в соответствующие медучреждения.
По словам Зеленского, в ближайшее время в Украину поступят дополнительные медпринадлежности из Китая. Сюда входят 1 млн масок, 400 000 экспресс — тестов, 10 млн аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
К борьбе с коронавирусом также было привлечено около 15 000 полицейских, которые контролируют выполнение правительственных ограничений. Также, президент отметил, что за последние 5 дней в страну из других государств было возвращено примерно 50 000 граждан. По его словам, в Украину планируется доставить еще 8 000 человек.