В Украине вылечили первого пациента с коронавирусом

Украинские врачи успешно вылечили первого пациента с коронавирусом. Данное заявление сделал 20 марта глава государства Владимир Зеленский. Он также отметил, что в ближайшее время из Китая в страну доставят необходимые медицинские принадлежности. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины

Медики смогли помочь гражданину из Черновцов избавиться от COVID — 19. Для подтверждения достигнутого успеха было проведено два лабораторных анализа, и во всех случаях результат был отрицательный, отметил Зеленский. Президент также призвал всех жителей сохранять спокойствие и избегать мест, где скапливается большое количество людей.

Было также подчеркнуто, что в Институте молекулярной биологии при Нацакадемии наук Украины была изготовлена первая партия экспресс — тестов, которые уже были доставлены в соответствующие медучреждения.

По словам Зеленского, в ближайшее время в Украину поступят дополнительные медпринадлежности из Китая. Сюда входят 1 млн масок, 400 000 экспресс — тестов, 10 млн аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

К борьбе с коронавирусом также было привлечено около 15 000 полицейских, которые контролируют выполнение правительственных ограничений. Также, президент отметил, что за последние 5 дней в страну из других государств было возвращено примерно 50 000 граждан. По его словам, в Украину планируется доставить еще 8 000 человек.