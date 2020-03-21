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Лидеры Казахстана и России договорились совместно противостоять общемировой угрозе

Лидеры Казахстана и России договорились совместно противостоять общемировой угрозеПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 20 марта провёл телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Основным лейтмотивом беседы, стали наболевшие вопросы относительно совместного противостояния общемировой угрозе — вирусу нового типа COVID 19. Об этом  сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Собеседники отметили, прогрессирующую позитивную активность обмена между правительственными структурами двух стран. В этом ключе, выразили единое мнение консолидировать усилия исполнительных органов в борьбе  с заразным злом.

Казахстанский лидер поблагодарил президента РФ за отправку в Казахстан 40 тысяч тест-приборов. В свою очередь Путин гарантировал, что по мере роста производства, Россия поставит соседнему государству дополнительное количество тест-систем в качестве дружественной помощи.

В ходе телефонного разговора, глава Казахстана попросил российского коллегу содействовать в возвращении на родину граждан страны, оказавшихся в России по долгу службы и в качестве транзитных пассажиров. Российский политик заверил собеседника, что правительство Российской Федерации окажет все необходимые содействия, для благополучного разрешения создавшейся ситуации.

Далее, переходя к экономической тематике отношений, Путин акцентировал внимание на расширении торгово-экономического партнёрства и углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС. В заключение разговора, Токаев адресовал Путину поздравления, в свете успешного проведения конституционной реформы и пожелал положительного исхода во всенародном голосовании.





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