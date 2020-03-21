Таджикистан получил 11,3 млн долларов от Всемирного банка на поддержку экономики

На защиту таджикской экономики от влияния внешних факторов было выделено 11,3 миллиона долларов. Финансовые средства были предоставлены Всемирным банком (ВБ). Обсуждение вопроса состоялось 19 марта в рамках встречи министра экономики с коорсоветом по развитию. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе минэкономики Таджикистана

В переговорах приняли участие представители Организации объединённых наций, Азиатского банка развития, Агентства США по международному развитию, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Руководитель резиденции ВБ в республике Ян-Петер Олтерс сообщил представителям совета о том, что в рамках финансовой поддержки экономики Таджикистана банк выделил соответствующему ведомству 11,3 миллиона долларов на защиту экономического сектора от негативного воздействия распространения коронавируса.

Власти Таджикистана намерены эффективно использовать данные средства, выплатить все социальные обязательства, ввести в эксплуатацию новые промышленные цеха и предприятия с использованием государственных и частных инвестиций, расширить потенциал соответствующего производства, а также обеспечить рынки необходимым продовольствием, отметил Завкизода.