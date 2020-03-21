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Опубликован гимн Талышистана | Талыши начали освободительную борьбу!

 
Талышистан сегодня оккупирован Азербайджаном. Талыши являются коренным народом, проживающим на этой территории веками, однако сейчас они лишены прав на культурно-национальную автономию. Слова гимна описывают стремление талышского народа к свободе и самоопределению. Гимн, как флаг и герб, являются первыми шагами на пути к основанию собственного государства – нового члена международного сообщества.
 
Ниже перевод слов гимна:

"Талышские братья, талышские сестры
Родина-мать, эй Талышистан
Ты большое дерево, мы ветви твои
Готовы жизнь отдать за тебя, дорогая мать

Будет услышан справедливый голос этого народа
И на этот справедливый голос отзовётся сам Великий Бог
Родина свободная, Родина свободная
Мы воины твои, пограничные столбы

Мы дети Родины, твое дыхание
Мы дожди твои, душа моря твоего
Мы горные леса твои, реки на равнинах
Родина свободная, Родина свободная”
 
Слова и музыка:Али Насир
Исполняет: Хамед Резванталаб



  Источник:FMG NEWS

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