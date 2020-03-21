В ФСБ России нет документов, о которых писал азербайджанский фантаст Аскеров

Скандальная статья с фальсификациями о Сумгаитской трагедии за авторством Льва Аскерова, опубликованная в "Независимой газете”, а затем удаленная, привлекла внимание российского блогера и активного редактора "Википедии” Вадима Гомоза.



В статье азербайджанский писатель-фантаст Лев Аскеров основывает свои лживые тезисы на документах, предоставленных ему в Архиве КГБ СССР. Вадим Гомоз сделал запрос в Центральный архив ФСБ, откуда ответили, что никаких папок " В статье азербайджанский писатель-фантаст Лев Аскеров основывает свои лживые тезисы на документах, предоставленных ему в Архиве КГБ СССР. Вадим Гомоз сделал запрос в Центральный архив ФСБ, откуда ответили, что никаких папок " Азербайджан . Донесения. Рекомендации. Предложения (1950–1970)” с литерами V там нет.

Это является еще одним доказательством, что старый фантаст просто придумал для статьи посещение архива и злых армян-провокаторов. Очевидно, что с азербайджанской стороны вскоре поступит ответная реакция на уровне "армяне уничтожили архивные документы КГБ СССР”.