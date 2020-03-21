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В ФСБ России нет документов, о которых писал азербайджанский фантаст Аскеров

 
 
Скандальная статья с фальсификациями о Сумгаитской трагедии за авторством Льва Аскерова, опубликованная в "Независимой газете”, а затем удаленная, привлекла внимание российского блогера и активного редактора "Википедии” Вадима Гомоза.

В статье азербайджанский писатель-фантаст Лев Аскеров основывает свои лживые тезисы на документах, предоставленных ему в Архиве КГБ СССР. Вадим Гомоз сделал запрос в Центральный архив ФСБ, откуда ответили, что никаких папок "Азербайджан. Донесения. Рекомендации. Предложения (1950–1970)” с литерами V там нет.
 
Это является еще одним доказательством, что старый фантаст просто придумал для статьи посещение архива и злых армян-провокаторов. Очевидно, что с азербайджанской стороны вскоре поступит ответная реакция на уровне "армяне уничтожили архивные документы КГБ СССР”.
 


  Источник:FMG NEWS

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