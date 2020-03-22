Готово лекарство от коронавируса | Сенсация из Тегерана
- 22.03.2020, 00:58,
- В Мире + Европа Иран Общественность Медицина
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Источник:FMG NEWS
Глава Организации продовольствия и лекарственных препаратов Ирана Мохаммад Реза заявил, что Иран разработал препарат для лечения коронавируса, который появится на рынке в течение 7-10 дней, сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Накануне сырье для изготовления препарата было доставлено в Иран, процесс производства лекарства начался, приводят слова Резы иранские СМИ.
Препарат уже прошел клинические испытания и получил необходимые лицензии, подчеркнул Реза.
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