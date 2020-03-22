Масштабная «зелёная» акция прошла в Туркменистане

Актуальность вопросов экологии всегда в центре внимания главы туркменского государства, особенно в условиях изменяющегося климата. Подобные озеленительные акции, проводимые в Туркменистане по нескольку раз в год, в разы увеличивают зелёные площади всей страны, что благотворным образом сказывается на самочувствии людей.
В соответствии с концепцией постановления туркменского лидера «О посадке деревьев в стране в 2020 году» запланировано к высадке 10 миллионов молодых насаждений, которые станут надёжным зелёным щитом против вредных выбросов, пыли, движущихся песков. С каждым годом Туркменистан наращивает количество высаживаемых деревьев, так в 2019 была осуществлена работа по высадке 3 миллионов саженцев. Только в рамках этой акции по стране было высажено 1 млн. 604 тыс. 200 деревьев.
Проводимую в Туркменистане ежегодную озеленительную кампанию, приуроченную к Новрузу, можно назвать международной. Кроме туркменистанцев в ней всегда принимают активное участие сотрудники зарубежных представительств, функционирующих в стране, среди которых работники посольств, иностранных фирм.